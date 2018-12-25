Экс-министр обороны Великобритании: Недостаточно просто продлить санкции против РФ 25.12.2018, 16:57

Майкл Фэллон

Надо их расширить.

После захвата украинских кораблей в Керченском проливе Украина предложила международным партнерам и международным организациям принять участие в новом походе в Азовское море, и сейчас этот вопрос находится на рассмотрении. Как пишет gordonua.com, oб этом заявил экс-министр обороны Великобритании Майкл Фэллон в интервью телеканалу "112 Украина" 24 декабря.

"Европа должна дать оценку тому, что произошло в Керченском проливе, продолжить санкции или расширить ограничения на больший круг лиц или секторов РФ. По моему мнению, недостаточно просто продолжить санкции. Надо их пересмотреть и расширить, чтобы охватить больше россиян, которые могут быть причастны к этому", – отметил он.

Министр рассказал, что в Великобритании хотят увеличить количество учений и тренингов для представителей ВМС Вооруженных сил Украины. Также, по его мнению, вместо переговоров в нормандском формате и Минских соглашений нужно вернуться к переговорам в рамках Будапештского меморандума, в рамках которого США, Великобритания и Россия отвечают за территориальную целостность Украины.

"То, что происходит в Азовском море, еще больше подрывает его и ставит под сомнения действенность Будапештского меморандума", – подчеркнул Фэллон.

Напомним, 25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что задержанные РФ украинские моряки имеют статус военнопленных, который предполагает особую модель освобождения.