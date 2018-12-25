Рыбак рыбака видит издалека 6 Игорь Эйдман

25.12.2018, 17:20

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ИГОРЬ ЭЙДМАН

Каждый тиран ищет себе «достойного предшественника», с которым ощущает ментальную близость.

При Сталине был организован культ Ивана Грозного. При Путине возрожден культ Сталина. Каждый тиран ищет себе «достойного предшественника», с которым ощущает ментальную близость. Для Сталин это был Иван, для Путина – Сталин. Что их объединяет? Наверное, прежде всего то, что все они братья в безумии, в мании преследования, в конспирологическом сознании. Иван паталогически боялся боярской крамолы. Сталин верил, что страна полна шпионами и вредителями, которые буквально кишат во всех органах власти, армии, производстве. Путин убежден в существовании глобального американского заговора, в том, что за всеми его (и России) проблемами стоят происки западных противников.

Сталин, как все больные манией преследования, придумывал мнимых врагов и угрозы, а потом диктовал свой болезненный бред НКВДешникам, давая им прямое указание выбивать у подозреваемых признание. Если руководители НКВД не могли подтвердить его фантазии, он жестоко их карал. Маньяки всегда очень обижаются на тех, кто подвергает сомнению их бред.

При Путине его бредовую конспирологию транслирует вся правящая элита и гостелевидение. Путинские чиновники (как и сталинские) понимают, что если не будут потакать болезненным фантазиям шефа, долго в своих креслах не усидят (думаю, тех кто искренне верит в эту чепуху, не так уж много).

Сталин, как и Путин, периодически выдавал свое сумасшествие в ходе публичных выступлений. Приведу только один пример. Как-то в 1937 году кровавый Гуталин принимал передовиков металлургической и угольной промышленности; посмотрел на них пристально и тут ему почудилось, что из под масок обожающих своего вождя работяг выглядывают волчьи морды агентов аж трех разведок. Так прямо им и сказал: «Я даже не уверен, что все присутствующие, я очень извиняюсь перед вами, здесь за народ. Я не уверен, что и среди вас, я еще раз извиняюсь, есть люди, которые работают при советской власти и там еще застрахованы на западе у какой-либо разведки — японской, немецкой или польской».

Когда Путин пообещал своим клевретам в случае ядерной войны теплое место в раю, им, наверное, тоже стало нехорошо.

Игорь Эйдман