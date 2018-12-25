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Анатолий Гриценко: Падение цен на нефть «прижимает» Россию лучше санкций

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  • 25.12.2018, 18:16
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Цена на нефть влияет на политику, государственный бюджет, социальные программы России гораздо мощнее, чем санкции.

Как пишет «Апостроф», об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал кандидат в президенты Украины, министр обороны в 2005–2007 годах, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.

"Цена на нефть, когда она опускается ниже $ 60 за баррель на длительный период - становится тревожным для России и обнадеживающим для нас индикатором", - написал Гриценко.

Он добавил, что на государственный бюджет, социальные программы и, в итоге, на политику России она влияет гораздо мощнее, чем санкции.

Так Гриценко прокомментировал снижение цены на нефть на американских и мировых фондовых биржах.


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