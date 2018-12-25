Полоцкие автолюбители составили елку из 60 машин и сняли новогоднее видео 8 25.12.2018, 18:28

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Автолюбители решили необычно поздравить всех с Новым годом.

Два месяца назад в Полоцке и Новополоцке появился клуб автолюбителей АМS, который создали Дмитрий и его брат. Ребята говорят, хотели проводить движ, мероприятия и вытягивать всех автолюбителей с дивана. Первый проект — новогодний. Жители двух городов решили необычно поздравить всех с Новым годом и сделать самую настоящую елку из авто.

— Мысли про елку пришли неожиданно, — рассказал onliner.by Дмитрий. — В Instagram увидел запись, как московские клубы построили подобное, и с этого момента появилась идея провести то же самое и у нас. Позже узнали, что такое уже проводили несколько лет назад, но охват был очень маленький. Поэтому решили сделать все масштабно.

Ребята говорят, что очень волновались. Когда 21 декабря приехали на площадь, не было никого, кроме них. Но спустя 30 минут после начала народ подъехал.

— Машины ехали колонной, не было места, куда их ставить, мы были в шоке. Сколько людей приехало, — рассказывают автолюбители. — Мы были в восторге от такого отклика людей! Приятно, что многие, кто гуляли с детьми, не вызвали ГАИ. Все понимали, что это дух Рождества, хоть и не совсем стандартный.