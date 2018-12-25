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Трамп: «Шатдаун» продолжится, пока не будет решен вопрос о финансировании строительства стены

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  • 25.12.2018, 18:54
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Дональд Трамп

Ближайшее заседание Сената назначено на четверг.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что частичное закрытие федерального правительства будет продолжаться до тех пор, пока его требование о финансировании строительства стены на американо-мексиканской границе не будет выполнено, пишет «Голос Америки».

Выступая после видеоконференции с американскими военнослужащими, дислоцированными за рубежом, Трамп также вновь заявил, что Федрезерв слишком быстро повышает процентные ставки.

Напомним, правительство США находится в режиме «шатдауна» – четверть государственных учреждений приостановили свою работу. Частичное закрытие правительства затронуло более 800 000 федеральных служащих, более половины из которых продолжат работать без оплаты.

Разрешить спор по поводу бюджета Конгресс и президент Трамп смогут лишь после Рождества: 24 и 25 декабря являются федеральными праздниками, а ближайшее заседание Сената назначено на четверг.

В центре спора – финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Президент хочет, чтобы Конгресс выделил 5,7 миллиарда долларов на начальный этап этого проекта, общая стоимость которого может превысить 20 миллиардов долларов. В ходе своей успешной предвыборной кампании Трамп пообещал, что расходы на строительство стены покроет Мексика.

Конгресс отказался выполнить требование президента и выделить средства на строительство стены, которая, по словам Трампа, поможет в борьбе с нелегальной иммиграцией.


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