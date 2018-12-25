10 лучших фильмов для просмотра на Рождество 25.12.2018, 19:07

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Самые атмосферные фильмы для просмотра на новогодние и рождественские праздники.

Новый год и Рождество прекрасные праздники, которые из года в год возвращают нас в детские сказки. Одним из лучших методов окунуться в праздничное и магическое настроение остается просмотр атмосферных фильмов, пишет сайт fakty.com.ua.

Отпуск по обмену (2006)

Аманда узнает, что муж ей изменяет, а Айрис влюблена в мужчину, который собирается жениться на другой. Девушки, находясь в отчаянье, решают убежать от своих невзгод и изменить кардинально свою жизнь.

На онлайн-сервисе они находят друг друга и решают обменяться домами на праздники. Айрис отправляется в Лос-Анжелес, а Аманда – в заснеженную сельскую часть Великобритании. Что из этого может получится?

К слову, главные роли сыграли Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Джек Блэк.

Добрая и романтическая мелодрама, как для самостоятельного просмотра, так и в кругу семьи.

Старый Новый год (2011)

События в фильме происходят в Нью-Йорк накануне Нового года. В картине переплетаются судьбы абсолютно разных людей: умирающего пожилого человека, решившей осуществить обещания, секретарши, продюсера и человека, который вообще ненавидит Новый год.

Интуиция (2001)

Джонатан и Сара встретились в торговом центре в канун Рождества. Они проводят прекрасный вечер вместе, но у обоих есть вторые половинки. В конечном итоге пара решает положиться на судьбу: пусть она рассудит быть им вместе или нет. Они разошлись, даже не узнав имена друг друга.

Однако реалии мира другие. Спустя несколько лет, когда и Сара, и Джонатан уже готовятся вступить в брак, они решают удовлетворить любопытство и отправиться на поиски друг друга. Как думаете, удастся им обмануть судьбу?

Плохой Санта (2003)

Сразу стоит предупредить, что этот фильм не для просмотра с детьми. Лента пестрит черным юмором и пошлыми шутками. В картине рассказывается о двух грабителях: Билли и чернокожем карлике по имени Маркус. Они притворяются рождественскими персонажами, а потом грабят крупные супермаркеты.

Однако однажды отработанный годами план дает сбой. Всему виной тяга Билли к алкоголю. На очередном деле он начинает много пить, что стает катализатором его отвратительного поведение, которое не присуще доброму Санте. После этого в жизни грабителей все идет под откос.

Рождество (2015)

Этот фильм тоже не для детских глаз. Итан много лет назад в канун Рождества потерял своих родителей и с тех пор проводит праздник со своими лучшими друзьями Крисом и Исаком. Каждый год праздник этой компании проходил весело и даже безумно.

Однако прошли годы и все изменилось: Исак женился и готовится стать отцом, а Крис с головой погрузился в спортивную карьеру. Однако Итан остался все таким же озорником. И тут компании предоставляется возможность попасть на рождественскую вечеринку, о которой они мечтали много лет.

Новая рождественская история (1988)

Фильм снят по мотивам бессмертной сатирической Рождественской песни Чарльза Диккенса. В ленте рассказывается о Френке Кроссе, который к рождественским праздникам относится равнодушно, а местами даже грубо.

Главный герой владеет телеканалом, он хладнокровный и безжалостный бизнесмен, у которого жестокое чувство юмора. Френк в состоянии испортить праздник всем вокруг. Однако такое положение дел не может остаться безнаказанным.

Поэтому ему начинают встречаться духи Рождества: призрак прошлого – веселый таксист из ада, призрак из настоящего – юморная фея, которая владеет рукопашным боем, а также разговорчивый посланник из будущего с лицом черепа.

Сможет ли Френк прислушаться к духам? К слову, главную роль игрет Билл Мюррей.

Потерянное Рождество (2011)

В канун Рождества в Манчестере появляется таинственный незнакомец. Мужчина не помнит своего имени, не знает своего местонахождения. Спустя время он обнаруживает то, что может делать чудеса: касаясь рукой к любому человеку, он может безошибочно определить, что именно потерял этот человек и как ему можно помочь отыскать пропавшую вещь. Кто этот мужчина и почему он оказался именно в этом месте в канун Рождества, как раз год спустя после гибели родителей Гуса, так и остается загадкой. Может он способен возвращать абсолютно все человеческие потери?

Принц на Рождество (2017)

В канун Рождества начинающая журналистка Эмбер, чтобы сделать репортаж, который подымет ее по карьерной лестнице, отправляется в королевство Алдовию. Она хитростью задерживается при дворе и быстро стает любимицей королевской семьи. Весь мир, затаив дыхание, ждет решение принца: взойдет ли он на трон или сделает выбор в пользу беззаботной жизни? Однако коронация увенчается громким скандалом, какая же роль Эмбер в этой истории?

Реальная любовь (2003)

Сюжет фильма состоит из 9 историй, которые развиваются параллельно. Любовь – это удивительное, незабываемое и иногда недосягаемое чувство. Любовь по истине правит миром. От премьер-министра, мгновенно влюбившегося в сотрудницу своего аппарата, – до писателя, сбежавшего на юг Франции, чтобы склеить свое разбитое сердце.

Гринч — похититель Рождества (2000)

Гринч жил в небольшом городке под названием Ктограде. Он был покрыт зеленными волосами, из-за этого его никто не любил. Поэтому Гринч решил уйти жить на одинокую гору, которую ветер обдувает со всех сторон.

Сидел он там злой на весь мир. Рождество Гринч не любил больше всего. Когда у всех в доме царили уют и радость, то Гринч становился еще более злым и ненавистным. Поєтому Гринч решает покончить навсегда с праздником. Когда все жители городка уснули, он решил украсть Рождество из каждого дома.