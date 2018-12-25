Белорусы останутся без оливье? 6 25.12.2018, 19:20

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Из-за неурожая белорусы остались без своего горошка.

Без салата оливье невозможно представить новогодний стол от Бреста до Владивостока. Но главное блюдо для встречи Нового года не получится приготовить из своего, отечественного горошка, пишет «Вечерний Брест».

В пресловутые тазики придется привычно добавлять венгерский «Глобус» или другие марки. В отечественных же хозяйствах в этом году случился неурожай. Говорят, виновата летняя засуха.

Горынский агрокомбинат (Столинский район) - единственный производитель зеленого горошка на Брестчине. Может перерабатывать до ста тонн «новогоднего ингредиента» в сутки. Однако его поступило туда всего 1600 тонн. Это значительно меньше, чем в прошлом году (2350 т). При том, что засеяли горохом на 50 га больше. Остатки сладки, но их на складе и в магазинах все меньше.

Похоже, засушливый год высветил и ряд других проблем. На полках супермаркетов полно венгерского и иного импортного горошка. Кажется, он здесь всю жизнь, с детства. А почему мы не можем?

На Столинщине производят столько горошка, сколько на трех заводах в Гомельской области. Но его все равно не хватает.

- Наш горошек имеет репутацию лучшего в республике, - прокомментировал антикризисный управляющий ОАО «Горынский агрокомбинат» Василий Ковалец. - И мы стараемся эту планку поддерживать. В этом году дополнительно выпустили 150 тысяч банок горошка сорта «Экстра» под торговой маркой «Горынь». Он отличается не только крышкой «под закрутку», но и другими характеристиками - размером «зерна», прозрачностью, вкусовыми качествами.

Видя ситуацию с неурожаем, столинцы искали дополнительное сырье - тщетно! Не нашли ни в Украине, ни в Молдове, ни в Краснодарском крае России. Речь в том числе о замороженном горошке, с которым можно работать и в «несезон».

- В итоге пришлось поднять цену на 15-20 процентов, - резюмирует Василий Ковалец.

Но и при этом изобилия местного горошка в магазинах не наблюдается. Генеральный директор ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром» Михаил Серков подтверждает: почти весь горошек распродали.

ВМЕСТО ГОРЫНСКОГО — ИМПОРТНЫЙ

К слову, сырьевая зона горынских переработчиков находится здесь же, на Полесье. Выращивают горошек девять местных предприятий и фермеры. Возможно, пришла пора заняться такой работой и в других районах?

- Все решает ценовой фактор, - продолжает Василий Ковалец. - Везти издалека - дополнительные финансовые расходы. А так получается, что это наше конкурентное преимущество... Точно так же работаем по огурцам, капусте, моркови. Цены на них формируются именно в Столинском сельскохозяйственном районе.

Надо сказать, агрокомбинат помогает производителям - закупает семена, средства защиты, приобрели два импортных комбайна для уборки гороха. Тем не менее, в этом году это не решило проблему.

Для закупок сырья за границей или в другом регионе нужны существенные финансовые вливания. Либо больше выращивать самим и устанавливать на Горынском агрокомбинате оборудование для шоковой заморозки горошка. Есть резерв и в том, чтобы обеспечить посевные площади хозяйств и фермеров оборудованием для полива. Но ни хозяйства, ни агрокомбинат позволить себе такого пока не могут. В итоге то, что не дорабатываем мы сами, - занимает импорт. Ранее действовала госпрограмма развития производства горошка и его импортозамещения. Государство брало на себя удешевление семян и другие важные заботы. К сожалению, со временем помощь свернулась.

...Так смогут ли хозяйки в канун Нового года найти главный ингредиент оливье в наших магазинах и порадовать домочадцев?