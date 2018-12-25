Виктор Гончаренко: Готов ли я возглавить «Манчестер Юнайтед»? Уай нот? 4 25.12.2018, 19:42

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Виктор Гончаренко

ФОто: sport-express.ru

Главный тренер ЦСКА оказался не прочь возглавить английский клуб, за который болеет.

Главный тренер московского ЦСКА белорус Виктор Гончаренко оказался не прочь возглавить английский "Манчестер Юнайтед", болельщиком которого он является.

- Вы готовы возглавить «Манчестер Юнайтед»?

- А почему нет? Уай нот?

- Есть стремление уехать в Англию, как у Слуцкого?

- У Слуцкого такой характер, захотел повернуть карьеру. А я хочу улучшать ситуацию в том клубе, где нахожусь. Сейчас я очень доволен работой в ЦСКА. Идем вверх. Когда пойдем вниз — придет пора честно сказать руководству, что пора на выход.

- Топ-три тренера мира?

- Нельзя не любить Клоппа. Я столько смеялся c его пресс-конференции, где он говорил одной мимикой! Не видели? Или когда в "Боруссии" выпали пять защитников, и они взяли 35-летнего защитника. Клоппа спросили, зачем, а он ответил: "Ну он хотя бы лучше меня". Выступления Юргена вдохновляют. Я ведь еще ездил на тренировки "Боруссии" в Испании: очень понравилась работа Клоппа.

Второй — Сарри. Так поставить игру — топ. Муринью будет банальным, так что назову еще Кике Сетьена. Его "Бетис" обыграл "Барселону" и идет сейчас пятым, — приводит слова Гончаренко sport24.ru.