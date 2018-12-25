Виктор Гончаренко: Готов ли я возглавить «Манчестер Юнайтед»? Уай нот?4
- 25.12.2018, 19:42
- 1,397
Главный тренер ЦСКА оказался не прочь возглавить английский клуб, за который болеет.
Главный тренер московского ЦСКА белорус Виктор Гончаренко оказался не прочь возглавить английский "Манчестер Юнайтед", болельщиком которого он является.
- Вы готовы возглавить «Манчестер Юнайтед»?
- А почему нет? Уай нот?
- Есть стремление уехать в Англию, как у Слуцкого?
- У Слуцкого такой характер, захотел повернуть карьеру. А я хочу улучшать ситуацию в том клубе, где нахожусь. Сейчас я очень доволен работой в ЦСКА. Идем вверх. Когда пойдем вниз — придет пора честно сказать руководству, что пора на выход.
- Топ-три тренера мира?
- Нельзя не любить Клоппа. Я столько смеялся c его пресс-конференции, где он говорил одной мимикой! Не видели? Или когда в "Боруссии" выпали пять защитников, и они взяли 35-летнего защитника. Клоппа спросили, зачем, а он ответил: "Ну он хотя бы лучше меня". Выступления Юргена вдохновляют. Я ведь еще ездил на тренировки "Боруссии" в Испании: очень понравилась работа Клоппа.
Второй — Сарри. Так поставить игру — топ. Муринью будет банальным, так что назову еще Кике Сетьена. Его "Бетис" обыграл "Барселону" и идет сейчас пятым, — приводит слова Гончаренко sport24.ru.