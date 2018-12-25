Как изменятся тарифы на коммуналку с Нового года? 25.12.2018, 20:01

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Тарифы будут повышаться в два этапа.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2019 году будут повышаться в два этапа. С 1 января вырастут тарифы на электричество, водоснабжение и канализацию, газ, санитарное содержание вспомогательных помещений, отчисления на капремонт и размеры возмещения расходов на электроэнергию. Суммарно получится 3,9 доллара (8,3 рубля), передает Telegraf.

С 1 июня в Беларуси увеличат тариф на отопление и горячее водоснабжение – на 1,1 доллара (2,4 рубля). Отмечается, что тарифы на техобслуживание дома, лифта, вывоз мусора останутся без изменений, то есть на уровне 2018 года.

После повышения тарифов суммы в жировках вырастут в пределах 5 долларов (10,7 рубля), если исходить из расчета для типовой 2–комнатной квартиры, где проживают три человека, которые не превышают положенные нормы потребления жилищно-коммунальных услуг.

С 1 января белорусы будут возмещать 100 % стоимости ЖКУ, кроме отопления. Сейчас эта цифра составляет 76,3 %.