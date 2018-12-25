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В Ираке Рождество объявили государственным праздником

  • 25.12.2018, 20:17

Христиане являются неотъемлемой частью иракского общества, заявил премьер-министр Ирака.

Рождество впервые объявлено в Ираке государственным праздником. Такое решение 24 декабря приняло правительство страны, сообщает его пресс-служба.

Ранее христианские праздники не отмечались в Ираке официально, передает gordonua.com.

25 декабря премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди принял в Багдаде государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина. Во время переговоров иракская сторона подчеркнула, что христиане являются неотъемлемой частью иракского общества, информирует пресс-служба правительства в Twitter.

По данным христианской правозащитной организации Open Doors, в Ираке насчитывается от 200 до 250 тыс. христиан, при этом в начале 1990-х численность христианской общины доходила до 2 млн человек.


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