В Ираке Рождество объявили государственным праздником 25.12.2018, 20:17

Христиане являются неотъемлемой частью иракского общества, заявил премьер-министр Ирака.

Рождество впервые объявлено в Ираке государственным праздником. Такое решение 24 декабря приняло правительство страны, сообщает его пресс-служба.

Ранее христианские праздники не отмечались в Ираке официально, передает gordonua.com.

25 декабря премьер-министр страны Адиль Абдул-Махди принял в Багдаде государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина. Во время переговоров иракская сторона подчеркнула, что христиане являются неотъемлемой частью иракского общества, информирует пресс-служба правительства в Twitter.

On Christmas Eve, PM @AdilAbdAlMahdi met with Cardinal Pietro Parolin, the Vatican Secretary of State, and his delegation and reaffirmed that Iraqi Christians are an integral part of Iraq’s national community. pic.twitter.com/MZSKUcMbip — Government of Iraq - الحكومة العراقية (@IraqiGovt) 25 декабря 2018 г.

По данным христианской правозащитной организации Open Doors, в Ираке насчитывается от 200 до 250 тыс. христиан, при этом в начале 1990-х численность христианской общины доходила до 2 млн человек.