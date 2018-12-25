В ОДКБ объяснили условия назначения Зася генсеком 4 25.12.2018, 20:21

Станислав Зась

Фото: belta.by

Пашинян перенес встречу с Засем на более поздний срок.

Процедура согласования кандидатуры Станислава Зася на должность генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности организована путем его личных встреч с каждым руководителем государства-участника ОДКБ. Решение будет подписываться в индивидуальном порядке.

Об этом заявил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«По состоянию на 24 декабря 2018 процедура согласование назначения Станислава Зася генсеком ОДКБ продолжается. Подписание решения организовано в индивидуальном порядке», – цитирует Зайнетдинова «Интерфакс».

Пресс-секретарь сообщил, что в период с 12 по 20 декабря Зась лично встретился с правители Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, Беларуси и России, и все эти страны поддержали кандидатуру от Беларуси.

«Встреча с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения перенесена на более поздний срок», – сказал Зайнетдинов.