закрыть
25 декабря 2018, вторник, 20:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Израиле одобрили законопроект для роспуска парламента

  • 25.12.2018, 20:33

Заседания парламента должно состояться 26 декабря.

Министерский комитет по законодательству Израиля во вторник, 25 декабря 2018, одобрил законопроект о роспуске парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DPA.

Сообщается, что это подготовило почву для принятия закона во время голосования на пленуме Кнессета (парламента), который запланирован на среду, 26 декабря 2018.

Законопроект был принят после того, как лидеры коалиции объявили о проведении досрочных выборов в апреле 2019 года, которые изначально планировались на ноябрь.

Ранее сообщалось, что коалиция объявила дату выборов в парламент Израиля. Внеочередные выборы в парламент Израиля пройдут 9 апреля 2019 года.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип