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Силуанов назвал итоги встречи Путина и Лукашенко

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  • 25.12.2018, 20:46
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Вопрос о компенсации убытков от налогового маневра Силуанов не стал комментировать.

Россия и Беларусь создадут рабочую группу, которая подготовит предложения по дальнейшей интеграции двух стран и по решению спорных вопросов между ними, об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи Путина и Лукашенко, передает РБК.

Силуанов рассказал, что правители двух стран во время встречи обсудили в том числе изменения в налоговом законодательстве и совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы.

«В первую очередь, мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве России и наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора», — сказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

По словам первого вице-премьера РФ, стороны договорились «о сближении позиций» в области ценообразования на энергоресурсы.

Силуанов пояснил, что Москва и Минск должны решить вопрос образования цен на газ и «начиная с 2020 года» определиться с предложениями по их формированию.

При этом глава Минфина РФ не ответил на вопрос, удалось ли во время переговоров решить вопрос о компенсации убытков от налогового маневра, на которой настаивает Лукашенко.

Переговоры правителей РФ и Беларуси прошли в Кремле и продлились около четырех часов.


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