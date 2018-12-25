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22-й украинский моряк объявил себя военнопленным

  • 25.12.2018, 21:12
Арестованный украинский моряк под конвоем
Фото: AP

Об этом сообщил адвокат украинского моряка.

Украинский военный, сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Драч, захваченный в районе Керченского пролива 25 ноября, заявил, что является военнопленным. Об этом 25 декабря в Facebook сообщил его адвокат Артем Пепа.

По его словам, моряк отказался от дачи показаний российскому следствию.

"Чувствует себя хорошо, всем волонтерам передает благодарность за помощь, настрой у него позитивный! Родным и близким передает большой привет, надеется на скорое возвращение домой", – написал он.

Андрей Драч стал 22-м украинским моряком, который объявил себя военнопленным.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

Всем морякам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы) Уголовного кодекса России.

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщала, что задержанные РФ украинские моряки имеют статус военнопленных, который предполагает особую модель освобождения.


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