Активисты в Ереване потребовали вывода российской военной базы 5 25.12.2018, 21:27

Участники акции растянули транспарант с надписью «Российская армия, вон из Армении!».

Участники акции у посольства РФ в Ереване потребовали вывести российскую военную базу из Гюмри, обеспечить прозрачное расследование убийства Джульетты Гукасян российским военнослужащим и пересмотреть характер отношений с Россией.

Около 20 активистов, в том числе представители Европейской партии Армении и Национального пресс-клуба, провели сегодня акцию протеста перед посольством России в Ереване, требуя вывода 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри, в связи с убийством Джульетты Гукасян. Участники акции растянули транспарант с надписью «Российская армия, вон из Армении!», заявив, что 102-я российская военная база в Гюмри является «угрозой безопасности граждан Армении», сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Напомним, 57-летняя жительница Гюмри Джульетта Гукасян умерла в больнице после избиения ночью 3 декабря. После убийства был задержан российский военнослужащий, ему грозит до десяти лет заключения по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Армения передала обвиняемого российской стороне, он находится под арестом на 102-й базе. Представители семьи Гукасян 24 декабря потребовали передать его Армении и поместить в уголовно-исправительное учреждение страны.