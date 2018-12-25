В метро Минска мужчина спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель 1 25.12.2018, 21:34

Останавливали движение поездов.

Около 19.50 25 декабря пользователи tut.by сообщили об остановке движения на первой линии метро. Поезда к тому времени не ходили уже около 10 минут. Оказалось, что на рельсы спрыгнул мужчина и побежал в тоннель.

По громкой связи пассажирам минской подземки сообщили, что поезда не ходят по техническим причинам. Как рассказали очевидцы, на станции «Институт культуры» мужчины прыгнул на рельсы и направился в тоннель. Его удалось поймать.

Информацию подтвердили и в пресс-службе метро.

«25.12 в 20.39 на ст. Институт культуры на путь спрыгнул мужчина и побежал в тоннель. Сразу было снято напряжение с контактного рельсах. Правонарушитель задержан инспекторами службы безопасности. В 20.55 движение поездов восстановлено. Приносим извинения за временные неудобства», — сказано в сообщении.