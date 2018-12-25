Лукашенко и Путин еще раз встретятся до Нового года 3 25.12.2018, 21:41

Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского правителя.

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о новой встрече до Нового года. Об этом БелТА заявила пресс-секретарь белорусского диктатора Наталья Эйсмонт.

Правители, особенно во время встречи один на один, подвергли серьезному анализу договоренности в рамках «союзного государства», их реализацию.

«Было отмечено отставание по некоторым позициям и обозначено намерение данные процессы активизировать (это касается, например, проведения единой согласованной промышленной политики и так далее)», - отметила Эйсмонт.

«В итоге главы государств договорились до Нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств. В первую очередь это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть проблем, чтобы найти пути их решения. Дата данной встречи будет согласована дополнительно с учетом графиков глав государств», - добавила пресс-секретарь.