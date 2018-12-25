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New York Times рассказала, как празднуют Новый год по-белорусски

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  • 25.12.2018, 21:54
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О праздновании Нового года рассказали эмигранты из Беларуси.

New York Times опубликовала материал о том, как празднуют Новый год в семье Фрумкиных – эмигрантов из Беларуси, дочь которых Бонни Моралес основала в США ресторан белорусской кухни «Качка».

Журналисты издания побывали в Портленде, штат Орегон, на «тренировочном» праздничном ужине, который Фрумкины устроили в преддверии настоящего новогоднего застолья, передает belmir.by.

В 1980 году их семья в составе папы Славы, мамы Любы и сына Симона, которому тогда было 6, эмигрировали в США из Беларуси.

Сейчас же вся семья живет в районе Портленда.

Бонни Фрумкина-Моралес в своем ресторане «Качка». Фото: Лия Нэш для New York Times

Став американцами, Фрумкины, тем не менее, по-прежнему отмечают Новый год как самый главный праздник – Рождество, Четвертое июля и День благодарения вместе взятые.

Мама Бонни Люба и ее тетя Ася Рохкинд, как полагается по обычаю, уставили традиционными закусками каждый квадратный сантиметр стола.

Здесь были черная осетровая и красная лососевая икра, три вида соленой, маринованной и копченой рыбы, зеленые помидоры, красный перец, яблоки и айва из домашних «закаток».

А кроме того, салаты из баклажанов, свеклы, картофеля, грибов и огурцов, фаршированные яйца, голубцы, баклажанные рулетики, нарезанный говяжий язык, холодец и свиная корейка.

В статье также рассказывается о непременном для Нового года блюде – салате оливье, в состав которого входят отварная курица, картофель, яйца и другие ингредиенты.

Тетя Бонни Ася Рохкинд расставляет закуски. Фото: Лия Нэш для New York Times
Бонни и ее муж Израэль – слева, а отец Бонни Слава – во главе стола. Фото: Лия Нэш для New York Times.
Сладкие блюда; Слава и Люба Фрумкины. Фото: Фото: Лия Нэш для New York Times
Типичный праздничный стол Фрумкиных. Фото: Лия Нэш для New York Times

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