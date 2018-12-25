В России зарезали 16-летнюю вице-чемпионку по плаванию 8 25.12.2018, 22:02

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Сафия Аскарова

На теле убитой 16-летней девушки обнаружено более 30 ножевых ранений.

В Тольятти произошло зверское убийство юной вице-чемпионки России по плаванию. 23 декабря, около 22.00, на пустыре следователи нашли тело 16-летней девушки с ножевыми ранениями шеи и туловища. Следственный комитет завел уголовное дело по статье "Убийство".

24 декабря СК сообщил, что сотрудники задержали подозреваемого. Им оказался ее ровесник и бывший молодой человек. По мнению ведомства, парень зарезал подругу на почве ссоры.

16-летняя Сафия Аскарова училась в школе олимпийского резерва № 10 "Олимп" в Тольятти, куда пришла в 2010 году. В 2017-м она заняла второе место в первенстве России среди юниоров по плаванию, а также была мастером спорта в своей стихии. В начале декабря Аскарова вернулась из Саранска, где принимала участие в соревнованиях "Резерв России". Также спортсменка входила в состав сборной Самарской области.

Подруга девочки Елизавета рассказала, что 23 декабря Аскарова вышла из дома, чтобы подышать свежим воздухом во дворе. Свою квартиру она покинула в районе 17.00. По словам Елизаветы, после этого она не отвечала на звонки. Спустя пять часов тело Аскаровой нашли на стройке напротив городского Дворца культуры, искусства и творчества — в пяти минутах ходьбы от школы.

"Ее убили. Я не хочу больше говорить об этом. Для нас всех это большая потеря, и нам очень тяжело", — сказала Елизавета в беседе с сайтом 63.ru.

Местный житель в разговоре с "Комсомольской правдой" рассказал, что на теле насчитали около 17 ножевых ранений, а само орудие убийства осталось возле трупа. По его словам, стройка в этом месте ведется уже несколько лет, а атмосфера на территории пугающая: котлован, заросли, кусты. Это излюбленное место "молодежи и маргиналов".

Помимо орудия преступления, на месте происшествия обнаружили улики, по которым впоследствии и задержали подозреваемого. Кроме того, с тела не сняли украшения, поэтому версия о банальном ограблении сразу снялась.

Подозреваемому назначили ряд экспертиз, а также вызвали на допрос. По информации "КП", потенциального преступника зовут Никита М., он также был пловцом. Он тоже числился в школе "Олимп", однако таких грандиозных успехов, как у Аскаровой, у него не было. Сайт сообщил, что Сафия и Никита в свое время встречались — они сошлись на почве общих интересов.

25 декабря подозреваемого арестовали на два месяца по решению суда Автозаводского района Тольятти.

"Это ее бывший парень. В тот вечер он приревновал ее к другому мальчику, они поссорились. Именно это привело к таким трагическим последствиям", — говорят знакомые молодых людей. Источник "КП" сообщил, что труп девочки нашел местный житель, который сразу сообщил в полицию.

"Неразделенная любовь, они дружили какое-то время. Как именно все произошло, пока разбираемся. Добровольно ли она пошла на эту стройку, или он ее заманил. Он не скрывался, дома был — там его и задержали", — сказал источник. Осведомитель уверен, что между парой произошел личный конфликт. Кроме того, на допросе парень дал признательные показания. Ему предъявят обвинения в ближайшее время.

Как сообщает РИА, на теле убитой 16-летней девушки обнаружено более 30 ножевых ранений.