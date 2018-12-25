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Зеленский о своем выдвижении в президенты Украины: Я об этом очень серьезно думаю

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  • 25.12.2018, 22:04
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Украинский актер заявил, что разговаривает о своем возможном баллотировании в президенты с семьей.

Украинский актер, шоумен Владимир Зеленский в интервью журналисту, основателю интернет-издания "Гордон" Дмитрию Гордону заявил, что "серьезно думает" о своем выдвижении в президенты Украины.

"Я об этом думаю, очень думаю... Склоняюсь... Рано об этом говорить... Но, думаю, может быть, да. Я об этом очень серьезно думаю и много говорю с семьей", – сказал Зеленский.

Гордон напомнил, что хотя официально актер не заявлял о намерении баллотироваться на высший государственный пост, у него, по данным социологов, один из самых высоких рейтингов. Журналист перечислил потенциальных кандидатов, у которых, по его мнению, есть шанс выйти во второй тур президентских выборов: это Зеленский, экс-премьер, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко и экс-министр обороны, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

"Ну и гарант действующий может же войти", – добавил Зеленский.

"Гарант пока не входит в эту тройку... Может, он рванет еще", – ответил Гордон.

"Но он человек цепкий..." – продолжил Зеленский.

"Может, он еще придумает что-нибудь креативное", – предположил журналист.

"Только б не с войной связанное. Только б не это!" – сказал актер.

Он отметил, что в вопросе возможного выдвижения в президенты Украины для него очень важно мнение семьи.

"Они очень боятся, потому что они глубоко понимают, что я за человек. Глубоко! Они понимают, насколько я остро, крайне, радикально справедлив ко всему. Понимаешь, я копаюсь в салате оливье... Я тот человек, который может найти, что там, как... И я такой человек, что буду до конца стоять. Они очень переживают из-за моего этого внутреннего ощущения. Я тебе объясню: в любой ситуации, в которую я попаду, я всегда буду думать: когда я выйду из этой ситуации, что будет со мной? И поэтому я как минимум хочу выйти из этой ситуации таким же, как вошел. Для меня это важно", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет об отношении людей к нему.

"Понятно, что у меня есть деньги, есть недвижимость, есть бизнес... Но главное – кто ты. Я внутренне себя не хочу потерять. Я хочу, чтобы меня уважали люди. Потому что это приятно. Это просто приятно на физическом уровне. Я никогда не пойду ни на какие условия, чтобы потерять свои честь и достоинство. Никогда. Поэтому они (речь идет о членах семьи. – Прим.) и боятся", – сказал Зеленский.

В качестве примера он привел диалог с родными по поводу его политсилы "Слуга народа", ее участия в выборах в Верховную Раду Украины и поиска партийцев.

"Мы подбираем людей, будем ехать по стране... Ну придем к этому – осенью выборы. И очень хочется найти порядочных людей. "А представь себе на секунду, Вов, что ты завел людей туда (понятно, есть критерии – чтобы они никогда не были в политике, понятно, что я десять раз буду с ними говорить, смотреть), и они оказались... людьми. Не хочется говорить "плохими" – хорошими, но приживальцами. Что с этим делать?". Убрать! Полностью. Я похороню эту партию, тут же, в одним момент, если не будет возможности поменять одного, второго, третьего на других трех", – сказал Зеленский.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта 2019 года, парламентские – 27 октября того же года.


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