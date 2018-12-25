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Минская команда «Ice Girls» заняла третье место в конкурсе на самую красивую группу поддержки в КХЛ

  • 25.12.2018, 22:44

25 декабря завершился финал голосования за самую красивую группу поддержки в КХЛ.

В финале участвовали группы поддержки "Авангарда", "Торпедо", минского "Динамо" и "Северстали".

После проверки голосов было определено, что девушки из группы поддержки "Торпедо" набрали наибольшее число голосов. Второе место занял "Авангард", третье — минское "Динамо", передает championat.com.

В прошлом году лучшей также стала группа поддержки нижегородского клуба. В 2016 году этот конкурс выиграла группа поддержки "Спартака".


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