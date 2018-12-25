Российский сенатор: У меня есть даже намного больше, чем пишет Навальный 25.12.2018, 23:14

1,701

Андрей Клишас

Разоблаченный ФБК сенатор Клишас рассказал о своем имуществе.

Один из авторов законопроектов о «суверенном интернете» в России и наказании за оскорбления в интернете, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству РФ Андрей Клишас прокомментировал РБК расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в котором он стал главным героем.

«У меня много чего есть из того, о чем он (Алексей Навальный. — Прим.) пишет, и даже больше намного. Но у меня в собственности нет ни Maybach, ни офшорных фирм. А сложных часов у меня в коллекции 32 турбийона, все хранятся в специальном сейфе в Совфеде в кабинете. Все заработано законно, налоги уплачены», — отметил российский сенатор.

Клишас подтвердил, что был однокурсником Навального во время учебы на юридическом факультете Российского университета дружбы народов (РУДН). «Я про него много чего знаю», — сказал Клишас. При этом он отказался уточнять, что он имеет в виду. «Нет, я не опущусь до этого», — отметил российский сенатор.

В расследовании ФБК говорится, что Клишас владеет частично не задекларированной недвижимостью в России и Швейцарии, незадекларированным автомобилем Maybach, за которым числится сотня штрафов за нарушения правил дорожного движения, а также коллекцией часов за 163 млн руб. По данным фонда Навального, самый большой участок земли сенатора площадью 80 соток расположен в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Московской области и не указан в декларации об имуществе и доходах.