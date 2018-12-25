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Как празднуют Рождество в разных странах

  • 25.12.2018, 23:28

В каждой стране Рождество выглядит по-своему, но везде этот праздник – один из самых долгожданных и радостных в году.

Сегодня 25 декабря во всем мире отмечают католическое Рождество. И мы решили разузнать, как вообще принято проводить этот день в разных странах. Мы нашли множество отличий в национальных традициях и обычаях. Это очень интересно!

Например, в Финляндии, на родине Деда Мороза, после посещения храмов принято идти… в сауну! И только после этого вся «отпаренная» семья собирается за праздничным столом. Одно из главных блюд в этот день у финнов – морковная или рисовая каша, в которой спрятан один единственный орешек. Считается, что тому, в чью тарелку он попадет, весь год будет везти абсолютно во всем, пишет novy.tv.

В Англии Рождество – очень интимный семейный праздник. Все родственники собираются под одной крышей, дарят друг другу подарки, перебирают старые фотографии и предаются воспоминаниям. У англичан тоже есть свое традиционное блюдо с сюрпризом: пирог, начиненный разнообразными вещицами.

По поверью, кольцо означает скорую свадьбу, монета — грядущее богатство, а подковка — удачу в новом году. Так что, если окажетесь на Рождество в Англии, тщательно пережевывайте свой кусочек пирога, а вдруг?

Немцы же настолько любят праздники, что их «рождественские дни» стартуют 11 числа 11 месяца в 11 часов 11 минут и даже получили название «пятого времени года! В Германии традиционным подарком считается «звезда» – растение, которое нам знакомо как молочай. В период Рождества на этом небольшой кустике распускается несколько розовых цветочков, образующие собой звезду. Иногда вместо молочая дарят клевер в горшочке – как пожелание удачи в новом году.

Не меньше немцев Рождество любят в Исландии. Там с 12 декабря каждую ночь детки ставят на окна свои ботиночки, и на протяжении двух недель в них появляются подарки и сладости. Считается, что их приносят тролли.

В Швеции дети ждут подарков от гномов, которые, по поверьям, живут в подвалах каждого дома и чем-то похожи на «наших» домовят. И празднуют шведы Рождество целый месяц – с 13 декабря по 13 января!

В Дании подготовка к Рождеству начинается за 2 месяца – магазины постепенно заполняются праздничной атрибутикой, на улицах появляются гирлянды, красные сердца из бумаги и шелка и соломенные козлики. А непосредственно 25 декабря датчане подают на стол традиционное блюдо – «святочного вепря», которое на самом деле является караваем в форме кабана. В этот же вечер на каждом окне появляется зажженная свеча – для путешественников.

Поляки тоже в Рождество жалуют гостей, они даже сервируют на столе запасную тарелку. Для праздничной трапезы хозяюшки в Польше традиционно готовят 12 постных блюд и не подают алкогольные напитки.

А вот в Италии на Рождество не принято ограничивать себя в еде: на стол подают самые разнообразные блюда кроме… яблок! Суеверные итальянцы считают этот фрукт символом первородного греха. А еще в конце года в Италии нередко можно увидеть летящие из окон вещи и даже мебель – таким необычным способом итальянцы избавляются от ненужного хлама!

Не менее ярко празднуют Рождество в Китае. Там повсюду зажигаются «деревья света» – аналоги «наших» елочек, украшенные китайскими фонариками. Подарки детям приносит Дун Че Лао Рен – Дедушка Рождество, который раскладывает игрушки и сладости в носочки, заранее развешенные на стенах и подоконниках.

Но все же наиболее торжественно Рождество встречают в Палестине, в Вифлееме. На центральной площади устанавливают высокий столб, увенчанный звездой, которая символизирует ту самую Вифлеемскую звезду. А также в этот день через весь город проходит особая процессия – впереди черный конь, везущий крест, чуть позади – свита всадников.

В каждой стране Рождество выглядит по-своему, но везде этот праздник – один из самых долгожданных и радостных в году, когда за большим столом собирается вся семья, а в воздухе витает атмосфера волшебства!


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