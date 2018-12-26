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В порту Керчи затонул российский корабль

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  • 26.12.2018, 8:03
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Судно было зарегистрировано в Ростове-на-Дону.

В ночь на 25 декабря в порту Керчи оккупированного РФ Крыма затонул буксир "РБТ-18", зарегистрированный в российском Ростове-на-Дону. Об этом сообщает российский ресурс "ПортНьюс".

Частное судно длиной 14 метров запросило разрешение на переход от причала №6 морского торгового порта в морской рыбный порт. Причина – погодные условия.

"Для сопровождения на переходе к буксиру "РБТ-18" направлен морской [буксир] "Гандвик" от причала Керченского судоремонтного завода. По докладу морского буксира "Гандвик", буксир "РБТ-18" полузатоплен, экипаж на причале, подойти к борту буксира "РБТ-18" он не имеет возможности из-за сложных метеоусловий (ветер южный, юго-восточный 20-23 м/с, волнение 2,5-3,0 м)", – сказано в сообщении.

Буксир затонул у причала в 1.55 по московскому времени (0.55 по Киеву).

Пострадавших в ходе инцидента нет, отметил российский ресурс.

После незаконного референдума 16 марта 2014 года Россия аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В июле 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты полуострова.

Заход иностранных судов в порты Крыма является нарушением международного права, а также законодательства Украины.


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