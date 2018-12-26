Леонид Заико: Лукашенко светит со дна ямы фонариком 13 26.12.2018, 8:10

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Леонид Заико

Итоги экономической «политики» диктатора.

Об экономическом состоянии Беларуси по итогам 2018 года в интервью primus.by рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Я бы вообще не выделял этот год. Правда, 100 лет со времени окончания Первой мировой войны – это дата. Она, пожалуй, важнее, чем все остальное, чем все, что сделал.

А во внутриэкономической жизни – это неустойчивость, метания, какие-то бессмысленные встречи Лукашенко с активом. Я бы даже не назвал это имитацией бурной деятельности. Это вдохновенная дорога в тупик. Лукашенко не хочет туда идти один.

Он идет туда строем. К стене, так сказать, плача. Вот они строем и дергаются. Уронили все в 2015 году. После 2014 года 40% ВВП в минусе. И теперь, когда все это провалилось, они по дну этой ямы ходят и фонариками светят. Надо как-то вылезать, а они вместо этого размышляют о том, что закончились батарейки.