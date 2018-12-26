Израиль отразил ракетную атаку из Сирии
- 26.12.2018, 8:19
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ПВО Израиля перехватили ракету.
Армия обороны Израиля сообщила, что в стране были активированы системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за зенитной ракеты, которая была запущена с территории Сирии.
"Система противовоздушной обороны была задействована против запущенной из Сирии зенитной ракеты", - сообщили в Армии обороны Израиля.
An IDF aerial defense system activated in response to an anti-aircraft missile launched from Syria.— Israel Defense Forces (@IDF) 25 декабря 2018 г.