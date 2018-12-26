Израиль отразил ракетную атаку из Сирии 26.12.2018, 8:19

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ПВО Израиля перехватили ракету.

Армия обороны Израиля сообщила, что в стране были активированы системы противовоздушной обороны (ПВО) из-за зенитной ракеты, которая была запущена с территории Сирии.

"Система противовоздушной обороны была задействована против запущенной из Сирии зенитной ракеты", - сообщили в Армии обороны Израиля.