закрыть
26 декабря 2018, среда, 10:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Максим Винярский: Сегодняшним диктаторам надо помнить о судьбе Чаушеску

8
  • 26.12.2018, 8:27
  • 1,641

Когда народ всерьез разгневан – результат один.

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

«25 декабря 1989 года состоялась казнь диктатора Николая Чаушеску и его жены. Не помогли ни повышение «пенсионного возраста», ни пропагандистские заклинания о 90 процентном рейтинге, ни аресты несогласных, ни расстрел демонстрации протеста. Когда народ всерьез разгневан - результат один. И сегодняшним диктаторам надо бы об этом помнить, не зависимо от их фамилии».


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип