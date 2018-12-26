Максим Винярский: Сегодняшним диктаторам надо помнить о судьбе Чаушеску 8 26.12.2018, 8:27

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Когда народ всерьез разгневан – результат один.

Об этом в «Фейсбуке» написал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский:

«25 декабря 1989 года состоялась казнь диктатора Николая Чаушеску и его жены. Не помогли ни повышение «пенсионного возраста», ни пропагандистские заклинания о 90 процентном рейтинге, ни аресты несогласных, ни расстрел демонстрации протеста. Когда народ всерьез разгневан - результат один. И сегодняшним диктаторам надо бы об этом помнить, не зависимо от их фамилии».