Генерал Мэттис обратился к американским военным 2 26.12.2018, 8:33

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Глава Пентагона поздравил с Рождеством и напомнил о защите демократии.

Джеймс Мэттис обратился к американским военным с последним посланием в качестве главы Пентагона. Об этом сообщает New York Post.

Он пожелал счастливого Рождества "всем парням и девушкам, которые держат линию в 2018" и напомнил, что много лет американские военные лишаются праздников дома, чтобы защищать демократию.

Видео было записано 19 декабря, за день до того, как Мэттис подал президенту США Дональду Трампу свое заявление об отставке. Он заявил, что уходит это из-за несовпадения во взглядах с президентом.

Мэттис считает, что США не могут защищать свои интересы, не поддерживая сильные альянсы и не проявляя уважения к союзникам.

Изначально планировалось, что Мэттис выйдет на пенсию и покинет Пентагон в феврале, но Трамп заявил, что это произойдет на два месяца раньше - 1 января.