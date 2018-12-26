Какой счет выставит Путин Лукашенко за предновогодний обед? 22 26.12.2018, 8:51

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Фото: Reuters

Ответ станет понятен уже очень скоро.

Встреча в Кремле проходила почти 4 часа и с разной сменой форматов. Пока Путин и Лукашенко обедали, белорусы с замиранием сердца ждали результатов этой трапезы, пишет «Солидарность».

Оно и понятно. Вот уже месяц медийное пространство сотрясают новости с разных сторон границы относительно налогового маневра и компенсации за него. Белорусская сторона уверена: россияне должны компенсировать без всяких условий. Российская, усмехаясь, потирает руки и очень настойчиво твердит про какую-то глубокую интеграцию, не уточняя, правда, степень ее глубины.

Первые минуты этой долгожданной встречи были полны оптимистичных заявлений в духе «отношения развиваются весьма успешно», «ни у кого нет таких близких отношений, как у белорусов и россиян» и «действительно можем договориться». Но так ли все радужно?

Достаточно вспомнить хронологию событий последних двух дней.

24 декабря в Минске

Накануне визита в выходной Лукашенко собирает экстренное совещание «по России», где констатирует «не все договоренности выполняются».

Тогда же звучит совсем уж удивительное для белорусского лидера заявление о том, что Россия нам «не братское государство», а партнер.

24 декабря в Москве

Правительство РФ тут же отреагировало на слова Лукашенко, заявив, что никаких договоренностей по компенсациям никогда не было и российская сторона только обещала обсудить этот вопрос.

25 декабря в газетах

Утром, 25 декабря, российские газеты выходят с заголовками, из которых понятно, что Россия вовсе не собирается идти на уступки белорусскому лидеру. В частности, газета Коммерсантъ пишет: «У российской стороны настрой жесткий, там расценивают позицию Беларуси как «иждивенческую»».

А Газета.ру отмечает, что «Лукашенко опасается не столько маневров России в экономической сфере, сколько в политической».

25 декабря в Москве

Не успел еще Лукашенко долететь до Путина, как на авансцену вновь вышел первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, который заявил, что Россия готова предоставить белорусским нефтеперерабатывающим заводам субсидию только в случае выполнения взятых обязательств в рамках «союзного государства» и более полной интеграции экономик двух стран.

25 декабря на фото

В общем, фон переговоров получился так себе. О том, что все далеко не просто, можно было судить по фото с этого визита. Других подробностей пока, увы, нет.

Вот Лукашенко спускается с трапа самолета. Весь его вид говорит о том, что особой радости от этой встречи с «партнерами» он не испытывает.

Не излучал оптимизма белорусский правитель и во время заседания в Кремле.

Уже позируя перед камерами, белорусский диктатор все же выдавил из себя улыбку. Однако она получилась довольно натянутой. В отличие от его российского коллеги, который улыбался с выражением довольного кота, предвкушающего сытный обед (причем, судя по всему, не только тот, на который пригласил белорусского коллегу).

В этот момент красноречивее всего выглядела свита за спинами правителей. Улыбающиеся расслабленные российские чиновники и хмурые напряженные белорусские отлично демонстрировали весь тон переговоров.

Да и общая фотография с заседания вызывала стойки ассоциации с футбольными фанатами в преддверии противостояния стенка на стенку.

На этом фоне заявления о том, что между Россией и Беларусью «отношения развиваются весьма успешно» и «действительно можем договориться» звучали довольно неубедительно.

Путин предложил дать возможность делегациям еще пообщаться. А сам пригласил отдельно Лукашенко «на обед рабочий, предновогодний».

Впрочем даже к 20.00 никаких подробностей этой встречи не появилось. Как сообщает ТАСС, переговоры продлились почти 4 часа. Беседа проходила в Кремле с небольшими перерывами и сменой форматов.

По завершении переговоров в составе делегаций Путин сделал небольшую паузу, чтобы позвонить 15-летнему Арслану Каипкулову — одному из тяжелобольных детей, чье желание в рамках волонтерского проекта «Мечтай со мной» он обещал исполнить. После этого правитель российского государства продолжил беседу со своим белорусским коллегой в формате рабочего обеда.

Чем закончилась эта трапеза диктаторов и какой счет в итоге выставит Путин за этот предновогодний обед, станет понятно уже очень скоро.