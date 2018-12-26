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Газопровод «Северный поток» остановит работу

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  • 26.12.2018, 8:59
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Газопровод отключат в июле 2019 года.

Газопровод "Северный поток", который связывает Россию и Германию, будет временно остановлен для ремонта. Об этом свидетельствуют данные компаний NEL Gastransport GmbH и OPAL Gastransport GmbH & Co. KG, информирует "Интерфакс".

Планируется, что газопровод отключат в период с 16 по 30 июля 2019 года.

Газопровод идет по дну Балтийского моря. Агентство отмечает, что за сутки через "Северный поток" прокачивается около 170 млн кубометров газа.

В 2017 году "Северный поток" также останавливали на ремонт. В связи с этим увеличивали транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.

"Северный поток" сдан в эксплуатацию в 2012 году.


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