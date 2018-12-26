Какие еще сюрпризы готовят власти «тунеядцам» 6 26.12.2018, 9:10

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Фото: Hrodna.life

Полная стоимость коммунальных услуг – это далеко не все.

В Беларуси заработала база незанятых в экономике. В феврале начнут приходить «антитунеядские» счета за коммунальные услуги, пишет zautra.by.

— Меры, которые приняты по поводу стопроцентной компенсации коммунальных услуг, со всех сторон воспринимаются как промежуточные и недостаточные с учетом того, что их срок ограничен – ведь скоро все население будет полностью оплачивать ЖКУ, — говорит социолог, преподаватель ЕГУ Елена Артеменко.

— Теоретически есть возможность, что жизнь «тунеядцам» будут усложнять. Например, внося изменения в жилищное законодательство, власти включили определенные меры в отношении незанятых в экономике.

Попытки найти новые рычаги воздействия и новые способы получить компенсацию со стороны незанятых в экономике продолжатся, но эти меры вряд ли буду масштабными, скорее, точечными, считает социолог.

— Думаю, все возможности на начальном этапе были проработаны. И по каким-то причинам от них отказались, — объясняет Елена Артеменко.

В то же время занятым в теневой экономке, если они являются собственниками или нанимателями жилья, проще заплатить выставленную сумму, чем выступать против и показывать свое положение. Но это не все 500 тысяч человек, занесенных в базу, а лишь небольшая их часть, полагает директор Школы молодых менеджеров публичного администрирования SYMPA Наталья Рябова.

Просто игнорировать декрет не получится

В прошлый раз люди начали выражать недовольство, когда получили подтверждение, что находятся в «базе тунеядцев».

Власти извлекли урок, и теперь ситуация выглядит иначе. Сначала людям предлагают самим проверить, внесены ли они в базу незанятых в экономике.

Моментом истины станет получение в феврале счетов за коммунальные услуги с увеличенной стоимостью оплаты.

— Сложно спрогнозировать, как будет развиваться история с «тунеядцами», поскольку если раньше речь шла об относительно централизованном принятии решений, то теперь все отдано на откуп местным властям. Многое будет зависеть как раз от их действий. Если местные власти проявят жесткость, то можно ожидать выражения недовольства со стороны людей, — говорит директор SYMPA Наталья Рябова.

Шансов на успех у декрета №1 мало

Местным властям придется несладко из-за нагрузки, возложенной на них декретом о содействии занятости населения.

— Как только людям начнут приходить начисленные по ошибке «полные» счета за ЖКУ, возникнут очереди из недовольных граждан, чьи проблемы придется решать. Кроме непосредственных обязанностей местных чиновников ждет постоянная работа с базой данных, исправлением ошибок, заседанием комиссий по каждому пришедшему жителю. Но даже если для местных властей навалившаяся в связи с декретом работа будет головной болью, им придется этим заниматься, — подчеркивает Наталья Рябова.

Но в любом случае шансов на то, что декрет сработает как по маслу и все этапы будут проходить, как планировалось, мало, считает она:

— Есть много лазеек, которые позволяют корректировать число лиц в базе незанятых в экономике – это и полномочия местных властей, и постоянно вносимые в указ разные категории граждан, и возможность перестать быть нанимателем жилья, стать самозанятым или легально сдавать комнату в аренду.

Исход декрета №1 полностью зависит от политической воли. Но у власти нет воли признать свои ошибки. Впрочем, и без этого есть вероятность, что он все равно сойдет на нет. Во многом это будет зависеть от того, как себя поведет общество.