11 изобретений, которые со временем изменились до неузнаваемости 1 26.12.2018, 9:34

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Как эти вещи выглядели в момент создания.

Инженерная мысль не стоит на месте. Вещи, которые прочно вошли в обиход, постоянно модернизируются, и с каждой новой моделью все больше удаляются от оригинала. Тем интереснее взглянуть на то, как выглядели привычные нам приборы изначально. Жаль, нет возможности увидеть видео. Первая газонокосилка, говорят, гудела почти как танк, пишет bigpicture.ru.

К началу ХХ века в США уже вовсю катались на роликовых коньках, которые по своей конструкции были похожи на сегодняшние. А в Европе в это время популярностью пользовались педальные ролики Takypod, изобретенные Эдвардом Петрини. Выглядят на удивление современно, не так уж сложно представить такие штуки в магазине спортивных товаров.

Marchant XLA — один из первых калькуляторов, пущенных в массовое производство. Его разработала американская компания в 1913 году. Этой махиной пользовались в основном кассиры в больших универмагах и операционисты банков. К калькулятору прилагалась инструкция на 130 страниц.

В 1905 году немец Карл-Людвиг Несслер представил первый аппарат химической завивки. На волосы накручивались двенадцать длинных и довольно тяжелых латунных стержней, подключенных к разогревающемуся электрическому аппарату. Процедура наведения красоты занимала около пяти часов.

Первая газонокосилка в качестве эксперимента использовалась в ботаническом саду города Сент-Луис, США, в 1916 году. Она была настолько громкая, что поставки первой партии пришлось приостановить. Более тихая версия появилась через год.

Принтер-первопроходец: механический компьютер, который имел функцию автоматической печати и назывался «разностная машина». Его создали в 1834 году на основе изобретения английского математика Чарльза Бэббиджа.

Звуковой локатор американского производства. С помощью таких штуковин военные мониторили воздушное пространство в 20-х годах прошлого столетия.

Ортопедические тренажеры, придуманные шведским врачом Густавом Цандером в конце XIX века. Стокгольмские аристократы были в восторге.

Thor — одна из первых стиральных машин с электрическим приводом, модель 1908 года. Машина имела деревянный барабан, который поочередно совершал восемь оборотов по часовой стрелке и восемь — против.

Так в 1917 году выглядели американские спасательные жилеты для матросов. Точнее, спасательные матрасы.

Тостер американской фирмы Frary & Clark (1924 год) — не самый первый, но самый красивый. Сейчас такие не делают.

В 1956 году компания IBM презентовала накопитель на жестких магнитных дисках. Он весил более тонны и хранил 5 мегабайт данных.