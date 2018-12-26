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Богдан Яременко: Россию будет трясти изнутри и очень сильно

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  • 26.12.2018, 9:39
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Богдан Яременко

Постсоветская империя уже разваливается.

Дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел", эксперт-международник Богдан Яременко не уверен, что от "последней империи" — Российской Федерации — будут отваливаться куски, но страну будет очень сильно трясти изнутри.

Когда РФ будет разваливаться, и Украина столкнется со сложными проблемами, рассказал аналитик во время чата на Главреде.

По его словам, если развал "последней империи" будет происходить из-за захвата ее территорий другими государствами, то это еще будет очень неплохо, поскольку, по крайней мере, какое-то время китайцы будут гарантировать какую-то стабильность.

"Россия уже разваливается, поскольку и распад Советского Союза, учитывая, что Россия была доминирующей силой в нем, это был развал Российской империи. Далее война в Чечне стала продолжением этого процесса, потом — те беспорядки, которые возникают сейчас", — отметил собеседник.

Яременко полагает, что тот же процесс идет. "Демография России, неэффективная экономика, огромные территории, которые часто контролируются не центральным правительством, а местными властями и соседними государствами, подсказывают, что история не сделает исключений и для РФ", — заявил он.

"Когда будет валиться эта империя, у нас тоже будут возникать сложные проблемы. В частности, кто будет контролировать ту массу оружия, которая будет, когда Россия потеряет централизованное управление? Речь идет и об обычных вооружениях, и ядерных. Кто будет обеспечивать транзит газа и нефти, если возникнут несколько стран? То есть все это создаст огромные проблемы", — сказал дипломат.

"Но, думаю, в ближайшее время мы просто будем видеть ухудшение управляемости в России. Развал будет происходить таким путем. Из-за ухудшения управляемости процессами в России, ухудшения экономической ситуации из-за коррупции и санкции, мы будем видеть определенные социальные проблемы. Россию будет трясти изнутри и очень сильно", — отметил эксперт.

"Будут ли отпадать от нее куски? Не уверен. Но еще раз говорю: не думаю, что это лучшее для нас, что может произойти, если на месте России возникнет несколько "россий", только поменьше", — добавил аналитик.


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