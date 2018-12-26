Как белорусы управляют двумя польскими городами 26.12.2018, 9:48

Они возглавили местное самоуправление, победив на выборах.

С октября Хайнувским повятом в Подлясском воеводстве управляют два белоруса, сообщает «Белсат».

Хайнувский повят – административная единица, соответствующая нашему району. Граничит с Гродненской и Брестской областями. Там живет 45 тыс. человек, среди которых – много белорусов.

С октября должность старосты занимает Андрей Скепка, а председатель совета повята – Евгений Сачко. Какие проблемы решают представители местного самоуправления, смотрите в видео.