Драма на Московской бирже: фьючерсы на Brent рухнули на 15% 1 26.12.2018, 9:57

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В последующие минуты сценарий повторился дважды с нарастающей скоростью.

Пока рынки Запада были закрыты из-за празднования католического Рождества, на Московской бирже разыгралась настоящая драма.

С первых же минут торгов во вторник, 25 декабря, резко и неожиданно вниз пошли котировки фьючерсов на Brent, пишет finanz.ru.

Российские контракты на североморский сорт не предполагают реальной поставки сырья и, как правило, торгуются, копируя Лондонскую биржу ICE.

Но во вторник Великобритания «отдыхала» после рождественской ночи, а российский рынок оказался предоставлен самому себе и не выдержал такого испытания.

За 17 минут цена Brent в Москве просела на 3,4% (с 50,61 до 48,97 доллара за баррель) и дошла до «планки» - лимита падения, при котором биржа, согласно регламенту, на 5 минут запрещает покупать и продавать дешевле.

Торги в обычном режиме возобновились в 10.22 мск. Но за 2 минуты фьючерсы обвалились еще на 2 доллара, увеличив потери до 5,9%, а через 5 минут снова ударились о «планку».

В последующие 18 минут сценарий повторился еще дважды с нарастающей скоростью: найти «дно» котировкам удалось в 10.40 мск. Цена к этому моменту обвалилась до 44,95 доллара за бочку - на 11,8% с утра и более чем на 15% по сравнению с окончанием дневной сессии накануне (вечерний клиринг).

Разница между ценой в Москве и «официальной» котировкой Лондона (50,49 доллара) достигла 5,52 доллара, или 10,9%. После чего рынок начал постепенно «отпружинивать» на исходные уровни и к обеду (13.00 мск) вернулся к отметке 49,4.

В понедельник цены на нефть рухнули на 6%, и накопились трейдеры, ставившие на отскок и оказавшиеся с убытками в ситуации маржин-колл: утром брокеры начали принудительно закрывать их убыточные позиции, говорит трейдер крупного российского банка.

При этом каждый раз, когда рынок падал до новой «планки», биржа, согласно регламенту, поднимала гарантийное обеспечение, фактически требуя довносить деньги в "игру". В результате те, кто был на грани, тоже уходили в минус по принципу нарастающего снежного кома.

В мясорубку попали рядовые трейдеры-физлица: за день они были вынуждены продать больше 92 тысяч контрактов на Brent суммарным объемом 3,2 миллиарда рублей.

Институциональные трейдеры-юрлица наоборот использовали просадку, чтобы купить более 100 тысяч фьючерсов на 3,4 млрд рублей, следует из данных МосБиржи.

Как правило, разница в цене Brent между Москвой и Лондоном не превышает 5-15 центов; ее поддерживает маркетмейкер, который во вторник с рынка исчез.

Обвал помог МосБирже заработать на комиссиях, но с точки зрения репутации это потери, отмечает экс-трейдер дочки крупного госбанка.