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«Откуда взялась сумма в $7800?»: покупательница мотоцикла бросила вызов таможне

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  • 26.12.2018, 9:59
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Белоруска дошла до суда, защищая свои права.

Горячий спор о рыночной стоимости ввозимого мотоцикла между представителями таможни и покупательницей довел до суда. Это не первая подобная история, а главный аргумент таможенников, которые ссылаются на приказ для служебного пользования, стандартный: «возникло расхождение с ценовой информацией, имеющейся у таможенного органа», пишет onliner.by.

В какой-то момент общение начинает напоминать замкнутый круг внутренней логики, и многие по настоятельной рекомендации решают обратиться за заключением об оценке к посреднику.

Но обязаны ли? И что будет, если не обратятся? Анастасия, которая ввозила поврежденный мотоцикл из США, пошла до конца и обратилась в суд. Стороны вдруг поменялись местами: бремя доказывания легло не на обычного гражданина, как это часто бывает, а на государственный орган. Каким было решение?

«Мне сказали, что откажут выпустить мотоцикл в свободное обращение. Почему?»

Сейчас белорусы вновь стали заказывать транспортные средства в США. Конечно, уже не в таких объемах, как до повышения таможенных пошлин в 2011 году, но тем не менее... Особенность в том, что автомобили и мотоциклы обычно приобретают в поврежденном состоянии на аукционах. Во-первых, это хотя бы какая-то гарантия, что те были на ходу. А во-вторых, стоимость в таких случаях значительно ниже.

Именно по поводу стоимости и возник спор, растянувшийся на несколько судебных заседаний.

— Мотоцикл Harley-Davidson (2012 г. в.) разыгрывался на одном из крупнейших страховых аукционов США. Я предложила наибольшую ставку, которая составила $5300, и выиграла, — рассказывает Анастасия, обратившаяся в редакцию Onliner. — Сюда надо прибавить также сбор аукциона (он составил $651) и услуги брокера ($100). Общая таможенная стоимость составила $6051 (в нее не включены страхование и транспортные расходы).

Общая таможенная стоимость составила $6051 (в нее не включены страхование и транспортные расходы).

Сравнительно низкая цена за мотоцикл этой марки обусловлена состоянием. Ранее на нем попали в ДТП, поэтому «харлей» имеет ряд повреждений: сломана коробка переключения передач, имеется дефект передней вилки, предстоит заменить глушитель, лакокрасочное покрытие требует обновления, нет ключа и брелока зажигания (у мотоцикла бесключевой запуск) и пр.

— Ремонт моего мотоцикла, по оценке специализированного ресурса, который отслеживает все сделки на крупнейших американских аукционах с 2011 года, обойдется в $10 454, — делает акцент девушка. — Только восстановление доступа к системе зажигания стоит примерно $600 в эквиваленте.

После доставки «харлея» в Беларусь предстояло пройти процедуру растаможки. Наша собеседница считала это формальностью, а зря!

— Я предоставила полный пакет документов: декларацию о таможенной стоимости, инвойс, платежное поручение и др. А также ссылку на сайт и скриншоты страниц, используя которые любой может увидеть сумму сделки, акционный сбор, — перечисляет Анастасия. — В декларации указала $6051, сколько и заплатила за мотоцикл. Растаможка стоила 4099 рублей, также 120 рублей перевела в качестве таможенного сбора. Однако в выпуске мотоцикла в свободное обращение было отказано, что стало для меня полной неожиданностью.

Все знают об особенностях растаможки автомобилей. А как обстоят дела с мотоциклами? Сумма пошлины зависит от таможенной стоимости, что стало предпосылкой для отчаянного спора.

Владелице мотоцикла предложили предоставить заключение об оценке. Подобные услуги оказывают несколько организаций. В речи представителей Минской региональной таможни (МРТ) не раз фигурировала Белорусская торгово-промышленная палата (БелТПП).

— Я сказала: извините, я предоставила все необходимые доказательства, что мотоцикл приобретался именно за эту сумму. Зачем заказывать дополнительную платную услугу? — возмущается девушка. — В ответ меня предупредили, что дадут отказ.

В выпуске мотоцикла в свободное обращение действительно отказали, предложив оплатить таможенную пошлину исходя из стоимости мотоцикла в $7800. Как была установлена эта сумма, если Harley-Davidson приобретался на аукционе и его стоимость четко указана в документах? На что вообще намекает таможня?

За разъяснениями девушка обратилась в МРТ, потом в Государственный таможенный комитет (ГТК). В поступившем ответе содержится аккуратная формулировка: «у таможенного органа были обоснованные причины полагать, что сведения, содержащиеся в предоставленных Вами документах, не отвечают критерию достоверности».

Почему сделан такой вывод? Обращают на себя внимание два ключевых аргумента, которые приводятся в ответе.

Во-первых, таможня ссылается на «отсутствие на оригинале инвойса печати/штампа, подписи отправителя». «А должны ли быть печати и подписи на этом документе вообще? Где содержится данное требование? Есть ли оно в белорусском или американском законодательстве?» — спрашивает Анастасия.

Во-вторых, сотрудники МРТ ссылаются на «значительное отличие от ценовой информации, содержащейся в интернет-каталоге nadaguides.com». В ответе указано, что должностным лицом таможенного органа была установлена средняя стоимость данного мотоцикла, а с учетом повреждений она, мол, составляет $7800.

— Что за ссылки на сторонний сайт, который не имеет отношения к проведенному аукциону? — возмущается Анастасия. — Как сформирована сумма в $7800? Сказано, что установлена некая средняя цена за аналогичные мотоциклы в стране приобретения. Зачем вообще потребовалось обращаться на этот странный ресурс? Ведь есть четкое указание стоимости аукциона, инвойс, банковский перевод за конкретный мотоцикл. Что еще требуется?

В письме представители МРТ ссылались на некий служебный документ, содержание которого не подлежит разглашению. Это также вызвало недоумение у девушки: «Как я, обычный гражданин Беларуси, могу соблюдать требования, которые рядовым белорусам знать не положено?»

«Как быть, в конце концов, с принципом добросовестности сторон, который является одним из столпов Гражданского кодекса?»

Для Анастасии доказать правоту стало делом принципа. Как объясняет наша собеседница, больше всего возмутили недвусмысленные намеки: «Никто напрямую о том, что я занизила таможенную стоимость, вроде бы не говорит. Но как трактовать фразы вроде „несоответствие предоставленных документов“, „сведения не отвечают критерию достоверности“, „возникли обоснованные сомнения“? Если речь идет о сговоре между покупателем и продавцом, то как я могла повлиять на администрацию одного из крупнейших аукционов США? Это же нонсенс!»

Наша собеседница погрузилась в изучение юридических документов и подала жалобы в МРТ и ГТК, а также в суд Октябрьского района Минска. Смысла медлить девушка не видела: позиция таможни была изложена в ответе, и оснований думать, что она изменится, не имелось. Стоимость же нахождения мотоцикла на складе временного хранения составляет 4,5 рубля/сутки.

— Я действовала абсолютно прозрачно — показала все документы, оплатила таможенные сборы, но во мне все равно словно видят непорядочного человека, — удивляется владелица Harley-Davidson. — Слышала, что это не единичный случай. Многие обращаются за заключением об оценке. Но я считаю, что выполнила все условия, и принципиально хочу довести дело до конца.


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