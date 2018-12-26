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Коррупция победила Лукашенко

  • 26.12.2018, 10:26

Диктатор стал заложником созданной им системы.

Почти 25-летняя борьба Лукашенко с коррупцией так и не принесла результатов. Судя по заявлениям, сделанным в конце прошлой недели главой КГБ Валерием Вакульчиком, да и самим Лукашенко, за минувшие годы, проблема коррупции в Беларуси только усилилась.

— Коррупционные проявления выявляются по всем сферам, уровням и направлениям — от руководства Мингорисполкома и промышленных гигантов до районных поликлиник и школьных столовых, — заявил председатель КГБ.

А диктатор в очередной раз пообещал прикрыть все лазейки для ухода от ответственности за коррупционные преступления (например, досрочное освобождение за хорошее поведение) и анонсировал ужесточение наказания за коррупцию.

Оптимальная среда

Однако увеличение тюремных сроков и исключение возможности условно-досрочного освобождения никак не повлияют на уровень коррупции в стране, уверены опрошенные «Завтра твоей страны» эксперты.

— Международные рейтинги показывают, что жестокость наказания очень слабо влияет на уровень коррупции. В Китае, например, за коррупцию даже расстреливают. Причем расстреливают из года в год, но находятся все новые и новые коррупционеры, — рассказывает руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

По его словам, сама система управления государством у нас устроена так, что у чиновников есть очень большие возможности, а следовательно и соблазны для совершения коррупционных преступлений, поэтому даже угроза очень сурового наказания вряд ли их остановит. Тем более что коррупция носит в Беларуси системный характер и в нее вовлечены тысячи людей, а в тюрьму попадает лишь небольшой их процент.

С ним согласен и эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

— Коррупция процветает там, где есть большая власть чиновников. Там, где чиновники контролируют большие сферы общественной жизни и только от них зависит, будут приняты какие-то решения или нет. В этом плане в Беларуси созданы оптимальные условия для коррупции, — уверен политолог.

Угроза власти

В то же время Лукашенко не заинтересован в существовании коррупции и борется с ней вполне искренне. Если, например, в России коррупция стала элементом государственного управления, то в Беларуси это — вредоносный элемент системы.

— Лукашенко рассматривает Беларусь как свою собственность. И если тут воруют, то он считает, что воруют лично у него, — отмечает Валерий Карбалевич.

С этим связаны и достаточно частые случаи помилования чиновников и бизнесменов, попавшихся на коррупционных преступлениях.

— Если человек возместил ущерб, компенсировал вред, то Лукашенко его прощает. Он жестоко карает, но и милует. В этом для него сладость власти, — считает эксперт.

Впрочем, это скорей исключение из правил.

— В большинстве случаев Лукашенко посылает проворовавшихся чиновников поднимать колхозы и убыточные предприятия. И это тоже в определенной мере тоже можно рассматривать, как наказание, — считает Владимир Ковалкин.

Стоит ли судить чиновника за рулон соломы?

В целом же коррупция несет угрозу для Лукашенко, так как из-за нее страна несет миллиардные убытки, она мешает работе экономики и снижает доверие к власти.

Однако, по мнению экспертов, в рамках существующей в Беларуси модели власти все возможности для борьбы с коррупцией уже исчерпаны.

— Как показывает мировая практика, единственный способ, который позволяет серьезно снизить коррупцию — это создать открытую, прозрачную процедуру принятия решений. Чтобы каждый мог увидеть, почему выбран тот, а не другой подрядчик. А главное, чтобы чиновники были подотчетны гражданам, — рассказывает Владимир Ковалкин.

То есть, необходимы радикальные структурные реформы, связанные с гласностью работы чиновников, выборностью мэров и губернаторов, усилением роли парламента, наделением его контрольно-ревизионными полномочиями.

Однако на такие шаги Лукашенко пойти не может, уверены эксперты.

— Нынешняя модель является оптимальной для удержания власти, и ее демонтаж может привести Лукашенко к потере этой власти, — уверен Валерий Карбалевич.

Таким образом, несмотря на планируемое ужесточение наказаний, коррупции в Беларуси меньше не станет. Меняться будут разве что фамилии фигурантов в докладах правоохранителей о раскрытии очередной коррупционной схемы.


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