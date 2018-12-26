закрыть
26 декабря 2018, среда, 10:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

В Украине сегодня заканчивается срок военного положения

  • 26.12.2018, 10:29

Военное положение действовало с 26 ноября на территории 10 областей страны.

В среду, 26 декабря, завершается срок действия военного положения, которое было введено после инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины, сообщает zn.ua.

Военное положение было введено сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Напомним, что 25 ноября российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. В результате этого несколько украинцев получили ранения, всех 24 моряков арестовали за якобы "незаконное пересечение госграницы РФ".

26 ноября Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в 10 областях, а также во внутренних водах Украины в акватории Азовского моря. Закон о введении военного положения вступил в силу 28 ноября.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип