В Украине сегодня заканчивается срок военного положения 26.12.2018, 10:29

Военное положение действовало с 26 ноября на территории 10 областей страны.

В среду, 26 декабря, завершается срок действия военного положения, которое было введено после инцидента в Керченском проливе в десяти областях Украины, сообщает zn.ua.

Военное положение было введено сроком на 30 суток с 14.00 26 ноября в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Напомним, что 25 ноября российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. В результате этого несколько украинцев получили ранения, всех 24 моряков арестовали за якобы "незаконное пересечение госграницы РФ".

26 ноября Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в 10 областях, а также во внутренних водах Украины в акватории Азовского моря. Закон о введении военного положения вступил в силу 28 ноября.