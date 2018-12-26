Белорусская экономика: перспективы с привкусом нефтяного маневра 10 Татьяна Маненок, «Белрынок»

26.12.2018, 10:35

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Цены на топливо для рядовых граждан будут расти.

Решающий раунд белорусско-российских переговоров по компенсации налогового маневра для Беларуси на уровне правителей Беларуси и России прошел 25 декабря.

Минск пока не получил нужного для себя результата, хотя, как заявлялось, стороны договорились о сближении позиций по этому вопросу. Пока же белорусское правительство готовится к худшему сценарию – к тому, что в 2019 году компенсации не будет и придется справляться с новым вызовом самостоятельно.

БЕЛРЫНОК на финише года обозначил некоторые прогнозы относительно развития белорусской экономики в 2019 году.

Бюджет-2019 сформирован на базе комфортной цены на нефть

В Беларуси планируется увеличить ВВП в 2019 г на 4%, экспорт – на 5,4%, доходы населения – на 3,4% Инфляция в Беларуси в 2019 г. запланирована на уровне 5%. Международные резервные активы — не менее 7,1 млрд. долларов. Эти решения закреплены указом президента Беларуси №484 от 20 декабря 2018 г «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 г.».

Проект бюджета-2019 сформирован исходя из цены нефти 60 долларов за баррель. Министр финансов Максим Ермолович назвал цену в 60 долларов за баррель вполне комфортной для Беларуси с точки зрения источников формирования доходной части бюджета, даже в условиях реализации налогового маневра в РФ По прогнозам Минфина, средняя цена на нефть в следующем году ниже этой отметки не будет складываться.

Потери от налогового маневра в 2019 году – 383 млн. долларов.

Проект бюджета-2019 формировался без учета компенсации от РФ за налоговый маневр. Правительство оценивает потери Беларуси в 2019 году из-за налогового маневра при цене на нефть 70 долларов за баррель в 383 млн. долларов: 240 млн. долларов потеряют белорусские НПЗ, еще 143 млн. долларов потеряет бюджет из-за снижения поступлений. Общий накопительный эффект издержек от налогового маневра за 6 лет составит для Беларуси около 10 млрд. долларов.

«Страна будет вести переговоры о компенсации, но наша позиция — предусмотреть свои компенсационные меры, — экономика должна адаптироваться к новым условиям», — сказал председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур на пресс-конференции 20 декабря. По его словам, и в бюджете, и в платежном балансе на 2019 год учтены издержки в связи с маневром на уровне 300-400 млн. долларов. Нефтяные пошлины останутся в белорусском бюджете.

Бюджет-2018 формировался исходя из консервативного прогноза, в том числе цены на нефть — 43 доллара за баррель. Исходя из этой цены в бюджет было заложено поступление 486,5 млн. долларов пошлин на нефтепродукты, а объем текущих безвозмездных поступлений от иностранных государств (пошлины от перетаможки российской нефти) — 1,193 млрд. рублей (585,2 млн. долларов).

По итогам 2018 года цена нефти ожидается на уровне 70 долларов за баррель (за январь-декабрь 2018 года средняя котировка нефти марки Brent составила 71,1 доллара). Так что объем экспортных пошлин на нефтепродукты может зашкалить за 700 млн. долларов. По оценкам, в 2018 году белорусский бюджет может получить от перетаможки российской нефти около 900 млн. долларов.

Механизм перетаможки нефти продолжит действовать в 2019 году. Проектом бюджета-2019 предусмотрено, что поступления от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты составят 627,2 млн. долларов, безвозмездные поступления из российского бюджета (доходы от перетаможки российский нефти) — 522,6 млн. долларов.

Снижение пошлин по перетаможке связано с налоговым маневром в России, в рамках которого снизятся экспортные пошлины на нефть. Отметим также, что бюджет-2019 сформирован по базовому сценарию, исходя из цены нефти 60 долларов за баррель. Фактический размер поступлений окажется выше, если цена нефти будет выше прогнозной.

Не следует также забывать, что в октябре белорусская сторона подписала нулевой баланс на поставку российских нефтепродуктов в Беларусь, который был инициирован Россией с 1 ноября 2018 года и также приведет к потенциальным потерям бюджета из-за недополучения экспортных пошлин в объеме примерно 200-300 млн. долларов.

Цены на топливо будут расти

По оценкам концерна «Белнефтехим», в 2019 году нефть и для белорусских НПЗ в условиях налогового маневра при средней котировке 70 долларов за баррель подорожает на 21,3 долларов за тонну. На эту величину цена нефти будет увеличиваться каждый год в течение 6 лет, а с 2024 году заводы будут покупать нефть по мировой цене.

Правительство в 2019 году снизило акцизы на нефтепродукты на 25%, что сохранит для НПЗ около 100 млн. долларов и отчасти сдержит рост цен на внутреннем рынке. Вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики 20 декабря отметил, что предстоящий налоговый маневр ведет к удорожанию цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке на 5,7%.

По предварительным данным «Белнефтехима», в 2018 году реализация моторного топлива на внутреннем рынке увеличится на 7% по отношению к 2017 году, в том числе через автозаправочные станции — на 12,7%. При этом реализация топлива через АЗС остается убыточной, — убытки компенсируют продажи сопутствующих товаров, которые демонстрируют положительную динамику.

Платежи по госдолгу в 2019 году особых проблем у правительства не вызывают

Беларусь в 2019 г. направит на погашение и обслуживание внешнего госдолга 3,8 млрд. долларов. Выплаты основного внешнего государственного долга составят 2,5 млрд. долларов, остальное — процентные платежи.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявлял, что платежи по госдолгу в 2019 году особых проблем не вызывают, — беспокоит увеличение долговой нагрузки: каждый седьмой рубль из бюджета придется направить на обслуживание долга.

В 2019 году Минфин намерен привлечь новые заимствования на сумму 1,87 млрд. долларов, в том числе 370 млн. долларов — на внутреннем рынке за счет размещения валютных облигаций. Еще 1,5 млрд. долларов правительство планирует занять на внешних рынках.

Также на погашение части госдолга предлагается направить 2,8 млрд. рублей (около 1,32 млрд. долларов) недолговых источников. Это вывозные таможенные пошлины на нефтепродукты в объеме 627 млн. долларов, доходы от перетаможки российской нефти — 523 млн. долларов, остатки средств бюджета в сумме 213 млн. рублей (около 100,28 млн. долларов) — для погашения долга в национальной валюте.

Беларусь планировала привлечь на рефинансирование госдолга кредит правительства РФ в сумме порядка 1 млрд. долларов. Договоренность о выделении госкредита достигнута. При это министр финансов Беларуси Максим Ермолович в конце 2018 года отмечал, что речь идет о предоставлении госкредита РФ на сумму 630 млн. долларов, что обеспечивает рефинансирование долга перед РФ. В октябре первый вице-премьер министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Минфин в следующем году рассмотрит вопрос о предоставлении кредита Беларуси на сумму около 630 млн. долларов на рефинансирование ее долга перед Россией.

В октябре 2018 года бюджет Беларуси получил средства шестого транша кредита ЕФСР в объеме 200 млн. долларов. Ведется работа по седьмому траншу кредита ЕФСР. Ожидается, что Беларусь получит последние 200 млн. долларов от ЕФСР в течение первого квартала 2019 года.

Госдолг Беларуси по итогам 2019 года ожидается на уровне 55,1 млрд. рублей (около 26 млрд. долларов), или 41,6% к ВВП при пороге безопасности в 45%. Золотовалютные резервы Беларуси на начало 2019 года составят около 7 млрд. долларов, а на конец 2019 года Нацбанк прогнозирует ЗВР на уровне 7,1 млрд.долларов.

Цена на газ снизится на 2 доллара

Цена на импортируемый из России газ определена для Беларуси по 2019 год включительно. В 2018 году Беларусь покупает газ по фиксированной цене 129 долларов за тыс. куб. м (на границе), а в 2019 году будет покупать по 127 долларов.

Минск продолжает переговоры по изменению формулы цены на газ после 2020 года для того, чтобы в течение 2020-2024 годов постепенно сблизить цены с российскими.

БелАЭС: Минск внес предложения по пересмотру условий «атомного» кредита

В 2019 году планируется запустить первый энергоблок БелАЭС мощностью 1170 МВт. Речь идет о загрузке топлива в реактор и начале набора мощности. Состоится энергетический пуск с проведением испытаний и набора мощности до 40-50% с включением в энергосистему. Второй энергоблок планируется запустить к 1 июля 2020 г.

Россия выделила Беларуси кредит на строительство БелАЭС в размере до 10 млрд. долларов. По данным Минфина, на 1 июля 2018 года по экспортному кредиту правительства РФ для строительства БелАЭС выбрано 3 млрд. долларов. В 2018 году Беларусь привлечет 1,3 млрд. долларов средств госкредита России на строительство БелАЭС. Освоение кредитных средств в 2019-2020 годах будет обусловлено ходом выполнения контракта между РУП «Белорусская АЭС» и ЗАО «Атомстройэкспорт» и ожидается в объеме порядка 2,5 млрд. долларов. Таким образом, на конец 2020 года привлечение средств российского госкредита на строительство БелАЭС может составить 6,4 млрд. долларов.

Беларусь должна начать выплаты по кредиту через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года и осуществлять их 30 равными долями каждые 6 месяцев. На 50% суммы каждой использованной части кредита начисляются проценты по ставке 5,23% годовых. На вторую половину транша кредита процентная ставка составит LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США, увеличенной на маржу в размере 1,83% годовых.

При этом белорусская сторона намерена добиться снижения ставок по кредиту на строительство БелАЭС, а также сдвинуть сроки его выплаты. Этот вопрос обсуждался А. Лукашенко на переговорах с президентом России Владимиром Путиным 21 сентября 2018 года в Сочи. Министерство финансов Беларуси внесло предложения российской стороне по изменению условий «атомного» кредита, но ответа пока не получило.

Банк России обновил макроэкономический прогноз 2017 2018 2019 2020 2021 факт Прогноз октябрь Прогноз декабрь Прогноз октябрь Прогноз декабрь Прогноз октябрь Прогноз декабрь Прогноз октябрь Прогноз декабрь Цен на нефть, $/барр. 53 72 70 63 55 55 55 55 55 Инфляция, %гг декабрь 2,5 3,8-4,2 3,9-4,2 5,0-5,5 5,0-5,5 4,0 4,0 4,0 4,0 ВВП, %гг 1,5 1,5-2,0 1,5-2,0 1,2-1,7 1,2-1,7 1,8-2,3 1,8-2,3 2,0-3,0 2,0-3,0 Потребление д/х 3,4 2,5-3,0 2,5-3,0 1,0-1,5 1,0-1,5 1,5-2,0 1,5-2,0 2,5-3,0 2,5-3,0 ВНОК 4,3 1,5-2,0 1,5-2,0 1,8-2,3 1,8-2,3 3,0-3,5 3,0-3,5 3,5-4,5 3,5-4,5 Экспорт 5,1 5,5-6 5,5-6,0 3,2-3,7 3,2-3,7 2,7-3,2 2,7-3,2 2,7-3,2 2,7-3,2 Импорт 17,4 4,0-4,5 4,0-4,5 2,5-3,0 2,5-3,0 3,5-4,0 3,5-4,0 4,5-5,0 4,5-5,0 Денежная масса (М2),%гг 10,5 12-15 11-14 7-11 7-11 7-12 7-12 7-12 7-12 Кредит экономике,%гг 8,2 13-15 12-14 7-11 7-11 7-12 7-12 7-12 7-12 СТО, $ млрд 33 111 112 95 71 60 55 53 48 Торговый баланс 115 193 191 175 154 143 143 138 139 Экспорт товаров 354 444 441 423 400 403 405 416 416 Импорт товаров -238 -251 -250 -249 -246 -259 -262 -277 -277 Баланс услуг -31 -31 -31 -30 -33 -30 -34 -31 -36 Баланс доходов -51 -51 -49 -51 -51 -53 -53 -55 -55 Фин.счет частного сектора -28 -66 -67 -25 -20 -15 -13 -14 -11 Изменение резервов -23 -38 -39 -70 -52 -46 -44 -41 -40

Татьяна Маненок, «Белрынок»