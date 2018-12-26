Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко до конца года 19 26.12.2018, 10:49

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Вчера диктатор и глава Кремля ни о чем не договорились.

В Кремле подтвердили достигнутую Путиным и Лукашенко договоренность о проведении еще одной встречи двух лидеров до Нового года.

"Договорились о встрече до Нового года", - сообщил во вторник вечером "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, что Лукашенко и Путин могут провести еще одну встречу до Нового года, сообщила ранее пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Переговоры Путина и Лукашенко продолжались во вторник в Кремле более четырех часов.

Как сообщил по их итогам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, глава Кремля и диктатор договорились на встрече о сближении позиций двух стран по вопросу налогового маневра в российской "нефтянке" и ценообразовании на газ, для чего будет создана рабочая группа.

"Затрагивалась повестка двусторонних отношений. В первую очередь, мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве РФ, и наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора", - сказал он журналистам.

По словам А.Силуанова, "обсуждались вопросы наших совместных действий в области ценообразования на газ, на энергоресурсы".

"Договорились также о сближении позиций по всем этим направлениям", - сказал первый вице-премьер.

Как заявил А.Силуанов, "в этих целях была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая будет взаимодействовать и состоять из представителей правительства".

Он пояснил, что "эта рабочая группа будет готовить предложения по нашей дальнейшей интеграции по решению тех насущных вопросов, которые беспокоят правительства наших стран".