Татьяна Северинец: Мы готовы лечь под технику 26.12.2018, 10:58

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Алена Шабуня, Тацяна Севярынец, Ірына Захарава

Витебские активисты выступили против Дворца бракосочетаний в исторической части города.

19 декабря активистки оргкомитета «Белорусской христианской демократии» попали на прием к заместителю председателя Витебского горисполкома Виктору Глушину, пишет «Витебская весна». Во время встречи Татьяна Северинец, Ирина Захарова и Елена Шабуня выразили чиновнику обеспокоенность намерением построить Дворец бракосочетаний на территории охранной зоны Нижнего замка.

Как рассказали активистки БХД, встреча с Глушиным, историком по образованию, носила неформальный характер. Чиновник заверил, что все вопросы, связанные со строительством в историческом центре города и исследованиями культурного слоя, если он там есть, будут решаться согласно законодательству. Если есть культурный слой - значит будут археологические исследования. Было заявлено, что окончательное решение о строительстве будет приниматься после анализа с учетом различных мнений, потребностей и возможностей. Учитываться будет все.

Со своей стороны активистки попытались доказать, что нельзя строить в охранной зоне здание, нарушить сформированный архитектурный ландшафт, восстановление которого, вероятнее всего, станет невозможным в будущем. Выразили представительницы общественности и свое видение по поводу застройки площади Тысячелетия. Было отмечено, что ныне площадь и так имеет привлекательный вид, но при наличии денег и после специальных археологических исследований имело бы смысл возродить и здание Государственного банка, и Фарный костел, и синагогу, и другие знаковые здания.

В конце разговора активистки БХД выразили надежду, что руководство города услышит голос общественности.

Как рассказала координатор оргкомитета «Белорусской христианской демократии» по Витебской области Татьяна Северинец:

- Относительно постройки Дворца бракосочетаний из разных организаций на наши коллективные запросы мы уже получили писем десять. Были мы и на общественном обсуждении, которое касалось предпроектной отчета по оценке воздействия проекта на окружающую среду. Из полученных после обсуждения ответов мы узнали, что эта зона пригодна для застройки. Нас это очень возмутило. Ответы формальные. Короче говоря, как всегда. Только в одном письме, из отдела архитектуры, получили признание, что отчет готовился давно, и в нем сделан ряд ошибок. Наверное, была надежда, что люди не будут внимательно читать или даже не будут вообще интересоваться этой темой. И все пройдет.

С этой позиции, по-видимому, был и вопрос к нам Виктора Глушина: «Почему вы так заинтересовались и почему вопросов не было раньше?» Я ему ответила, что городские власти не стучатся к нам в дверь и не предупреждают о том, что планируется построить. Когда узнали, тогда и отреагировали.

Тему нашего обращения он знает хорошо, но точного ответа о месте построения здании мы от него не получили. Поэтому предупредили его, что будем обжаловать решение городских властей относительно построения Дворца бракосочетаний на территории Нижнего замка во всех инстанциях.

Капли старины из великой истории города, которых так мало осталось в Витебске, мы просто обязаны сохранить. В ином случае мы готовы стоять до конца. Готовы даже лечь под технику, если до этого дойдет.

И самое главное - ни сегодня, ни раньше мы не услышали ответа на вопросы «Зачем Дворец бракосочетаний должно быть»? и «Почему он должен быть в этом месте?»