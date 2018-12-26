Спасибо, братья 7 Алексей Арестович

26.12.2018, 11:23

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Уже пятый год белорусские добровольцы сражаются на фронте тысячелетней войны Руси с «Московией».

Прошедшая неделя была полна белорусских новостей.

Здесь и заявление российского премьера Медведева о возможном «слиянии» Беларуси и России, и сообщения о «...секретном совещании Лукашенко с силовиками» - по поводу российского давления, потом опровержение, потом россыпь статей про всевозможные формы зависимости Беларуси от России, в общем поглощение по переписке.

И пока все это мельтешение мельтешит, тактическая группа «Беларусь», выполняет свои задачи - под бело-алым флагом свободной Белой Руси.

Скоро уже пятый год как группа белорусских добровольцев сражается за нашу и вашу свободу на фронте тысячелетней войны Руси с «Московией».

Иностранным добровольцам вдвойне тяжелее в этом конфликте: дома их, кроме семей, годами не видящих мужей, отцов, братьев, ждёт уголовное преследование.

Им не на кого и не на что рассчитывать, кроме как помощь украинцев.

Лично прошу Вас ее им оказать.

И - спасибо, братья!..

Алексей Арестович, «Фейсбук»