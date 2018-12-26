Спасибо, братья7
- Алексей Арестович
- 26.12.2018, 11:23
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Уже пятый год белорусские добровольцы сражаются на фронте тысячелетней войны Руси с «Московией».
Прошедшая неделя была полна белорусских новостей.
Здесь и заявление российского премьера Медведева о возможном «слиянии» Беларуси и России, и сообщения о «...секретном совещании Лукашенко с силовиками» - по поводу российского давления, потом опровержение, потом россыпь статей про всевозможные формы зависимости Беларуси от России, в общем поглощение по переписке.
И пока все это мельтешение мельтешит, тактическая группа «Беларусь», выполняет свои задачи - под бело-алым флагом свободной Белой Руси.
Скоро уже пятый год как группа белорусских добровольцев сражается за нашу и вашу свободу на фронте тысячелетней войны Руси с «Московией».
Иностранным добровольцам вдвойне тяжелее в этом конфликте: дома их, кроме семей, годами не видящих мужей, отцов, братьев, ждёт уголовное преследование.
Им не на кого и не на что рассчитывать, кроме как помощь украинцев.
Лично прошу Вас ее им оказать.
И - спасибо, братья!..
Алексей Арестович, «Фейсбук»