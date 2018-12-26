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В Армении потребовали от России выдать солдата, подозреваемого в убийстве в Гюмри

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  • 26.12.2018, 11:25
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Фото: photolur

Под посольством РФ в Ереване прошли протесты.

25 декабря перед российским посольством в Ереване прошли протесты жителей Армении, которые требовали от России выдать российского солдата, подозреваемого в убийстве женщины в Гюмри в начале декабря, сообщает "Настоящее время".

Инцидент произошел утром 2 декабря. 57-летнюю Джульетту Гукасян, которая работала дворником и жила с 84-летней матерью и дочкой Анаит, жестоко избили, когда она подметала улицу в находящемся недалеко от российского пограничного отряда квартале Слободка. От полученных травм женщина скончалась.

11 декабря военнослужащий российской военной базы в Гюмри, чье имя не раскрывается, был задержан по подозрению в убийстве. При этом российское посольство долго отрицало причастность россиянина к преступлению и называло статьи на эту тему в СМИ "в высшей степени непрофессиональным подходом к работе с информацией", который игнорирует презумпцию невиновности".

Одна из организаторов протестной акции, журналистка Нарине Мкртчян, заявила, что российское посольство по-прежнему не готово выслушивать требования граждан Армении.

"Никто из российского посольства не вышел к нам. Нам предложили просто передать свою просьбу посредством [почтового] ящика, – рассказала она. – Российское посольство и Москва уверены, что могут обращаться с гражданами Армении точно так же, как со своими гражданами".

По мнению Мкртчян, события вокруг 102-й военной базы – это политический вопрос для сегодняшней Армении:

"Да, это политический вопрос. Это вопрос жизни и безопасности граждан Армении, потому что мы не знаем, когда, где и кого встретит российский солдат и какие злодеяния он совершит", – заявила она.


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