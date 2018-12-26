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Экономист: Падение цен на нефть повышает риски и для Беларуси

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  • 26.12.2018, 11:30
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В первую очередь это может отразиться на валютном рынке страны.

Об этом в комментарии Myfin.by рассказывает Жанна Кулакова, финансовый консультант ООО «Форекс Оптимум».

Баррель нефти Brent подешевел до 55 долларов – и это антирекорд за весь календарный год. В последний раз нефть была такой дешевой в сентябре 2017-го. Цены на нефть почти неуклонно снижаются с начала октября 2018 года, и за 2,5 месяца баррель подешевел уже на 37%.

ОПЕК так и не сумел поддержать рынок, несмотря на то что в ходе заседания 5-7 декабря было принято решение сократить суточную добычу на 1,2 млн баррелей. Инвесторов настораживает краткосрочность сделки – на этот раз она будет действовать всего полгода, хотя предыдущее соглашение заключалось сроком на 1 год. А если учесть, что за период с июня по ноябрь США нарастили добычу на 1 млн баррелей в сутки, то станет понятно, что меры ОПЕК, скорее всего, не приведут к реальному сокращению глобального предложения нефти.

Стремительный рост добычи в США – один из главных факторов давления на котировки нефти сегодня, и, по всей вероятности, он не потеряет актуальности и в будущем году.

По данным Американского института нефти, в ноябре в США добывалось уже 11,6 млн баррелей в сутки – с такими показателями США становятся крупнейшим производителем нефти в мире. Для сравнения, два года назад Штаты были на третьем месте после Саудовской Аравии и России с показателем менее 9 млн баррелей в сутки.

С учетом динамики нефтяной отрасли США и недостаточно эффективных мер ОПЕК можно предположить, что в обозримой перспективе рост предложения нефти на глобальном рынке может продолжиться. А вот спрос, наоборот, может сокращаться из-за замедления мировой экономики в целом и Китая в частности. Таким образом, нефть вполне может продолжить снижение.

Падение цен на нефть создает предпосылки для дальнейшего падения российского рубля, что повышает риски и для валютного рынка Беларуси.

Кроме того, уже сейчас баррель стоит дешевле, чем заложено в бюджет Беларуси на 2019 год (60 долларов), а это означает, что в реальности бюджетные поступления могут оказаться меньше, чем планировалось, в том числе и поступления, номинированные в иностранной валюте. Следствием этого может стать необходимость сокращения расходов и поиска дополнительных источников финансирования валютного госдолга.


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