закрыть
26 декабря 2018, среда, 14:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Райцентр завалили «икрой» по 5 рублей

30
  • 26.12.2018, 12:01
  • 11,258

Что в банках — загадка.

Не в первый уже раз перед новогодними и иными праздниками в разных точках бывшего СССР возникает некая потребительская возня. Люди откуда-то охапками принимаются тащить страшно дешевые жестянки с «красной икрой» (так написано на банках), пишет onliner.by. На этот раз дефицит выбросили в Калинковичах — по 5 рублей 140-граммовая банка. Народ принялся хватать, схватил и читатель Анатолий. А потом опомнился: пахнет разводом.

На банках все красиво: «Икра лососевая», без видимых игрищ в слова. Судя по надписям, происхождение продукта — Камчатка и Сахалин. В качестве производителей указаны фирмы «Посейдон» и «Сальмоникс». (Кстати, по адресу salmoniks.ru есть «пасхалка» для любителей сюрпризов.) По словам Анатолия, в Калинковичах сейчас всем этим активно торгуют и в магазинах райцентра, и с рук. Насторожила покупателя именно цена.

— Икра это или нет? — задается Анатолий вопросами. — Безопасно ли это употреблять? Что это вообще за развод и куда смотрят контролирующие органы?

Задав эти вопросы, читатель перестал выходить на связь. Какова икра на вкус — сообщить не успел.

Журналисты переадресовали информацию в Калинковичский райисполком. Рассказ журналистов выслушали и предположили: наверное, надо куда-то обратиться...

Наверное, «надо»... Например, в Центр стандартизации и метрологии, который вправе и может проводить соответствующие исследования. Только на это частному лицу придется потратить много сил и несколько зарплат, а также предоставить для экспертизы немало икры. Таким образом, вопрос о том, что на самом деле в банках по 5 рублей, остается открытым.

Тем временем в России правоохранительные органы начали сезонную войну с производителями икорных подделок. Ликвидирован цех в Подмосковье, изъято 20 тыс. банок с «икрой» весом более 3,5 т. Сообщается, что уроженцы некой сопредельной страны три месяца закупали альгиновую икру, фасовали в стеклянные банки, наклеивали поддельные этикетки ведущих производителей натуральной икры. Потом продавали оптовикам.

Цех этот явно не последний. Видимо, стоит ждать новых поставок от разных «производителей». И следует помнить: альгинат хорош тем, что от него еще никто не умер. А то, что вкус не тот, — так ругаться и скандалить за 5 рублей большинство просто поленится.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип