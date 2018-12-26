Райцентр завалили «икрой» по 5 рублей 30 26.12.2018, 12:01

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Что в банках — загадка.

Не в первый уже раз перед новогодними и иными праздниками в разных точках бывшего СССР возникает некая потребительская возня. Люди откуда-то охапками принимаются тащить страшно дешевые жестянки с «красной икрой» (так написано на банках), пишет onliner.by. На этот раз дефицит выбросили в Калинковичах — по 5 рублей 140-граммовая банка. Народ принялся хватать, схватил и читатель Анатолий. А потом опомнился: пахнет разводом.

На банках все красиво: «Икра лососевая», без видимых игрищ в слова. Судя по надписям, происхождение продукта — Камчатка и Сахалин. В качестве производителей указаны фирмы «Посейдон» и «Сальмоникс». (Кстати, по адресу salmoniks.ru есть «пасхалка» для любителей сюрпризов.) По словам Анатолия, в Калинковичах сейчас всем этим активно торгуют и в магазинах райцентра, и с рук. Насторожила покупателя именно цена.

— Икра это или нет? — задается Анатолий вопросами. — Безопасно ли это употреблять? Что это вообще за развод и куда смотрят контролирующие органы?

Задав эти вопросы, читатель перестал выходить на связь. Какова икра на вкус — сообщить не успел.

Журналисты переадресовали информацию в Калинковичский райисполком. Рассказ журналистов выслушали и предположили: наверное, надо куда-то обратиться...

Наверное, «надо»... Например, в Центр стандартизации и метрологии, который вправе и может проводить соответствующие исследования. Только на это частному лицу придется потратить много сил и несколько зарплат, а также предоставить для экспертизы немало икры. Таким образом, вопрос о том, что на самом деле в банках по 5 рублей, остается открытым.

Тем временем в России правоохранительные органы начали сезонную войну с производителями икорных подделок. Ликвидирован цех в Подмосковье, изъято 20 тыс. банок с «икрой» весом более 3,5 т. Сообщается, что уроженцы некой сопредельной страны три месяца закупали альгиновую икру, фасовали в стеклянные банки, наклеивали поддельные этикетки ведущих производителей натуральной икры. Потом продавали оптовикам.

Цех этот явно не последний. Видимо, стоит ждать новых поставок от разных «производителей». И следует помнить: альгинат хорош тем, что от него еще никто не умер. А то, что вкус не тот, — так ругаться и скандалить за 5 рублей большинство просто поленится.