Девочка, с которой общался Трамп на Рождество: Санта реальный! 4 26.12.2018, 12:13

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ФОТО: EPA

Коллман Ллойд заявила, что была шокирована разговором с президентом США.

Семилетняя девочка по имени Коллман Ллойд, с которой на Рождество по телефону общался президент США Дональд Трамп, заявила, что верит в Санта-Клауса, сообщила 25 декабря Post and Courier, пишет "Гордон".

Американский президент в ходе беседы сказал: "Ты еще веришь в Санта-Клауса?" Девочка ответила: "Да".

"В семь лет это маргинально, не так ли?" – продолжил американский президент.

Коллман рассказала журналистам, что не знает слова "маргинально" и никогда его раньше не слышала.

Поэтому она ответила Трампу: "Да, сэр".

По словам ребенка, она была возбуждена и шокирована разговором с американским лидером.

После того как президент повесил трубку, Ллойд сидела на кухне со своими родителями, 10-летней сестрой, 5-летним братом и другом. Она задавалась вопросом о семье Трампа и о том, каковы были его планы в канун Рождества.

По словам девочки, в следующий раз она хотела бы спросить Трампа, есть ли у него дети.

"Я, честно говоря, никогда не слышала о них и не видела ни одного из них, поэтому мне было бы интересно", – сказала Коллман.

Издание отмечает, что семья Ллойд оставила для Санта-Клауса ночью леденцы и шоколадное молоко. А утром девочку ждал подарок: кукла American Girl.

"В конце концов, Санта реальный", – сказала Коллман.