Восемь промахов Лукашенко во внешней политике за последний год 20 26.12.2018, 12:21

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Отмененные визиты и несбывшиеся планы.

Cамые главные промахи диктатора во внешней политике за последний год собрал сайт udf.by.

Не получилось «побывать в Америке»

В самом конце 2017-го Лукашенко заявил, что в следующем году намерен совершить ряд визитов в страны американского континента:

«Мы точно побываем в Америке. Там у нас есть немало вопросов, нас приглашают минимум пять государств. И мы обязательно там должны побывать, чтобы прежде всего наладить торгово-экономические отношения, которые всегда являются фундаментом».

Диктатор говорил, что визиты прорабатываются как в уже традиционные страны-партнеры, так и в другие. Но в уходящем 2018 году ни одного визита на американский континент он так и не совершил.

Не получилось успешного сотрудничества с латиноамериканскими партнерами – у них большие проблемы

Тому, что Лукашенко не полетел на американский континент, есть частичное объяснение в открытых источниках. В Венесуэле продолжает бушевать кризис. Из-за обесценивания национальной валюты недавно в стране ввели новые деньги. В магазины вернулась туалетная бумага, но пропал сахар. Над объяснениями Николаса Мадуро и его попытками найти виноватых продолжает смеяться весь мир. Долги за работу белорусских строителей Венесуэла до сих пор не отдала.

Еще хуже ситуация у другого бывшего партнера Лукашенко, с которым он поднимал рюмку. Рафаэль Корреа покинул пост президента Эквадора в 2017-м. И уже в этом году его захотели арестовать. Летом суд постановил привлечь экс-президента к разбирательству по делу о похищении оппозиционного политика.

Уехавший жить в Бельгию Рафаэль Корреа подал апелляцию на это решение, но недавно суд ее отклонил. Будущее экс-президента весьма туманно.

Очевидно, что в Латинской Америке Лукашенко сделал ставку на сотрудничество не с теми людьми.

Не поехал в Париж, Вену и Ригу

Лукашенко достаточно давно исключили из черного списка невъездных в страны ЕС, но он и в этом году динамил приглашения европейцев. На празднование 100-летия окончания Первой мировой войны в Париж был отправлен Михаил Мясникович.

В столицу Латвии Лукашенко приглашают уже около двух лет, но когда состоится визит до сих пор неясно.

В июне руководитель Беларуси заявил, что в ближайшее время встретится в Вене с руководством Австрии. Но этого так и не произошло.

Политические эксперты недоумевают, пытаясь найти объяснение нелогичному поведению руководителя Беларуси, который упустил хорошие возможности закрепить статус рукопожатого в Европе.

Не поехал в родное село президента Молдовы

Весной Лукашенко совершил визит в Молдову, где Игорь Додон сделал ему интересное предложение:

«Я приглашаю вас в мое родное село в конце сентября-начале октября, чтобы мы собрали виноград и вместе приготовили вино, чтобы вы познакомились ближе и с этим сегментом. Думаю, будет очень интересно. И я с удовольствием покажу вам родной дом, где родился, свое родное село».

Лукашенко, как сообщила его пресс-служба, принял приглашение и пообещал посетить родное село молдавского лидера, если это будет получаться по графику. Может, Лукашенко отложил поездку на следующий год?

Посадили партнера из Пакистана

Несколько лет назад стало бурно развиваться сотрудничество Лукашенко с премьер-министром Навазом Шарифом. В августе 2017 года по приглашению Лукашенко глава Пакистана должен был посетить Минск уже вместе с семьей.

Но накануне визита Наваза Шарифа отправили в отставку.

А на днях пришло новое сообщение о его судьбе: бывшего премьера приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в коррупции, основанном на «панамских досье».

По всей видимости, на хорошего знакомого Наваза Шарифа из Беларуси в Пакистане еще долго будут смотреть косо.

Нажил врага в лице нового руководителя Армении

Еще летом предупреждал о возможности возникновения открытого конфликта между Лукашенко и Николом Пашиняном. Осенью отношения между Лукашенко и «армянским Статкевичем» действительно серьезно испортились. Начиналось все с претензий по поводу продажи оружия Азербайджану, а закончилось спором из-за того, чей представитель станет новым генсеком ОДКБ.

"Старые лидеры, в том числе Лукашенко, показывают неприятие ценностей, которые несет Пашинян"

Существуют разные мнения, кто виноват в возникшем конфликте, но факт остается фактом: несмотря на свой опыт, в 2018 году Лукашенко допустил, в том числе необдуманными высказываниями, ухудшение белорусско-армянских отношений и нажил себя открытого противника на постсоветском пространстве.

Президент Туркменистана так и не отдал долги

Весной 2017 года Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов торжественно открыли построенный белорусами Гарлыкский горно-обогатительного комбинат. С того момента прошло уже полтора года, но Туркменистан так и не рассчитался с отечественными компаниями – им должны более миллиарда долларов.

Месяц назад Лукашенко заявил:

«Мне докладывают, что до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината. Я жду решения этого вопроса».

Эти слова свидетельствуют, что Лукашенко не имеет достаточного влияния на Бердымухамедова и не знает, как заставить того отдать долг. И большой вопрос, случится ли это в ближайшем будущем: Туркменистан в последнее время находится в трудном экономическом положении.

Связался с президентом Судана, а там вспыхнули массовые протесты

Приезд Омара аль-Башира в Минск в декабре и так выглядел очень сомнительным с имиджевой точки зрения. После смены власти в Зимбабве президент Судана считается главным диктатором в Африке.

В свете же последних событий контакты с Омаром аль-Баширом и вовсе выглядят провалом. С 19 декабря Судан охвачен массовыми протестами: правительство страны повысило цены на хлеб в три раза, а также на другие продукты питания и топливо. Есть погибшие в стычках с полицией.