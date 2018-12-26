Фотофакт: Спасатели из Бобруйска сделали елку из пожарного рукава 1 26.12.2018, 12:27

Фото: Михаил Поплавский, vk.com/fireman1998

Бобруйские спасатели оригинально поздравляют с наступающим годом - снова.

На фото — елка, выложенная с помощью пожарного шланга и специнструментов на площадке около пожарной части в Бобруйске, пишет tut.by.

«Деды Морозы» на фото — спасатели бобруйской пожарной аварийно-спасательной части № 1 отделения по ЧС Евгений Лось и Юрий Жилкин. Два года назад они делали похожее фото — поздравляли с наступающим 2017-м годом.

Пожарный-спасатель Евгений Лось известен также тем, что попал в Книгу рекордов Гиннесса: за минуту он выполнил 67 отжиманий на брусьях с дополнительным весом в 18 кг 200 граммов.