Минэнерго продолжает тормозить развитие возобновляемой энергетики в Беларуси 4 26.12.2018, 12:50

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Чиновников нужно заставить исполнять закон.

Видимо в предвкушении запуска первого блока БелАЭС, Минэнерго продолжает тормозить развитие возобновляемой энергетики в Беларуси.

Как выживать и развиваться в условиях, когда выживать и развиваться мешает профильное министерство? Эта тема была одной из основных, поднятых на итоговом заседании ассоциации «Возобновляемая энергетика», которое прошло в Минске. Как констатировал в своем выступлении исполнительный директор ассоциации Владимир Нистюк, 2018 год был самым трудным за 10 лет существования данного объединения. По его словам, в текущем году у белорусской возобновляемой энергетики были ряд достижений. «Но можно было бы сделать гораздо больше, если б мы не находились в постоянной конфронтации с Министерством энергетики», - выразил убеждение Владимир Нистюк.

«Ежедневник» попросил руководителя ассоциации пояснить, чем вызваны разногласия представителей преимущественно частного бизнеса, входящих в ассоциацию, с Минэнерго.

«Охота на возобновляемую энергетику началась еще в 2013 году. Тогда состоялось заседание президиума Совета министров, на котором было дано поручение министрам, руководителям ведомств, готовить предложения по корректировке нормативной базы, касающейся возобновляемой энергетики.

Кому-то показалось, что возобновляемая энергетика, получая льготный коэффициент за электроэнергию, стала грабителем населения. Хотя все это не соответствует истине. Мы подняли шум, написали главе государства, и в КГК, и в КГБ и так далее. В результате данный процесс удалось притормозить», - рассказал Владимир Нистюк.

По его словам, с 2013 по 2015 годы было затишье, но потом давление на возобновляемую энергетику активизировалось вновь. Были введены квоты на выработку возобновляемой энергии. Но эти дело не ограничилось. Процесс в данной сфере оказался зарегулирован до такой степени, что Белэнерго, как монополист, стал управлять им единолично.

«В этом году активизировались. Пришлось активизироваться и нам. В результате вместо того, чтобы заниматься полезными делами, мы занимались какой-то возней», - сообщил Владимир Нистюк.

Он отметил, что благодаря Минэнерго, в 2018 году квоты на возобновляемую энергию так и остались нераспределены, хотя такое распределение должно было пройти до ноября. А это, на взгляд Владимира Нистюка, является актом самовольным и противозаконным.

«Они мотивировали, мол, пока не будет принята новая нормативная база, давайте от распределения квот воздержимся. А как работать? И есть же нормативная база действующая. Опирайтесь на нее», - объяснил свою позицию Владимир Нистюк.

По его словам, сейчас в вопрос взаимодействия структур возобновляемой энергетики с Минэнерго стоит очень остро.

«Мы требуем от генерального прокурора принять меры прокурорского реагирования к нарушителю законодательства Республики Беларусь – Минэнерго. Их надо заставлять выполнять закон», - убежден Владимир Нистюк. Он отметил, что соответствующие письма в генпрокуратуру и другие инстанции уже отправлены.