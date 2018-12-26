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На Комаровке появился памятник корове

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  • 26.12.2018, 12:55
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Процесс затянулся на три года.

Возле Комаровки установили памятник корове, который расположился на площади возле крытого павильона. Tut.by вспоминает, что это за скульптура и почему процесс ее установки затянулся на три года.

Конкурс на лучший памятник корове в Минске прошел еще в 2015 году. Было подано 27 заявок, а победил скульптор Николай Байрачный. Пластилиновая копия памятника выглядела вот так:

Сегодня же возле Комаровского рынка появилась и сама скульптура. Как видим, ведра и лавочки в итоговом варианте нет.

Изначально предполагалось, что она появится тут в 2015-м, максимум — в 2016 году. Но в итоге дело затянулось и на памятник собирали всем миром. По осени nn.by опубликовала документ, согласно которому Министерство сельского хозяйства просит облисполкомы и Мингорисполком «обеспечить привлечение финансовых средств на создание памятника корове» «во исполнение поручения главы государства». В письме было сказано, что по предварительным расчетам на создание памятника надо было почти 275 тысяч рублей.

Николай Байрачный рассказывал, что никогда до этого не лепил коров, поэтому и решил поучаствовать в конкурсе.

— Коней лепил много, а коров — нет. Поэтому я изучил, как устроено это животное, и сделал его в стиле, который вписывается в композицию остальных скульптур на Комаровке.

Выделяется же из числа остальных композиций корова Байрачного праздничностью, которую создает венок на голове у животного.

— За этим веночком стоит давняя традиция, когда на Троицу хозяева украшали своих коров таким образом. Также я сделал ей красивый ошейник.


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